  3. Ива Иванова отпадна на полуфиналите на двойки в Монастир

Ива Иванова отпадна на полуфиналите на двойки в Монастир

  • 5 дек 2025 | 15:43
Ива Иванова отпадна на полуфиналите на двойки в Монастир

Младата българска тенисистка Ива Иванова отпадна на полуфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Монастир, Тунис с награден фонд от 30 000 щатски долара.

В спор за място на финала 19-годишната Иванова и нейната партньорка Беатрис Зелтина от Латвия отстъпиха с 2:6, 1:6 пред американките Кейли Евънс и Джордън МакБрайд.

Иванова и Зелтина не успяха да окажат реална съпротива на най-класната двойка в турнира. Евънс и МакБрайд спечелиха друг турнир в Монастир през миналата седмица. В общо пет изиграни мача до момента американките нямат загубен нито един сет, а имат и две победи без игра.

На финала Евънс и МакБрайд ще срещнат победителките от втория полуфинал. В него съпернички са поставените под номер 1 в схемата Ариана Арсено (Канада) и Алиша Дъдни (Великобритания) срещу Доминика Подхайецка (Полша) и Аурора Урсо (Италия).

