Григор Димитров започва новия сезон в Тура на АТP в Бризбън

  • 6 дек 2025 | 12:22
Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще се завърне на корта в Бризбън за началото на новия сезон. Хасковлията е заявил участие на турнира от сериите АТP 250 в австралийския град, който ще започне на 5 януари, съобщиха организаторите. Димитров, който е двукратен шампион в надпреварата през 2017 и 2024 година, ще участва за десети път в състезанието. През миналия  сезон той достигна полуфиналите, но отпадна след отказване заради контузия.

"Много съм развълнуван да се завърна в Бризбейн. Феновете са фантастични и наистина много обичам да играя на „Пат Рафтър Арина“. Имам някои страхотни спомени от турнира през годините и очаквам с нетърпение да натрупам още такива през идния януари", коментира 34-годишният българин за официалния сайт на надпреварата.  Димитров пропусна почти половината от последната кампания заради лечение на контузия на гръден мускул, която получи през юли на Уимбълдън. Той се завърна с победа в Тура в края на октомври на турнира Мастърс в Париж, но се отказа преди втория си мач във френската столица заради болки в рамото, след което окончателно сложи край на сезона си.  Заради дългото отсъствие той падна на 44-о място в световната ранглиста.

