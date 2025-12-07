Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Кирьос: Ако на финала на "Уимбълдън" бях срещу Надал, а не срещу Джокович, вярвам, че щях да спечеля

Кирьос: Ако на финала на "Уимбълдън" бях срещу Надал, а не срещу Джокович, вярвам, че щях да спечеля

  • 7 дек 2025 | 14:17
  • 456
  • 0
Кирьос: Ако на финала на "Уимбълдън" бях срещу Надал, а не срещу Джокович, вярвам, че щях да спечеля

Ник Кирьос през последните три години се бореше с контузии, но изглежда, че мъките са към края си и австралиецът скоро ще се завърне в Тура. Той ще играе на демонстративен мач в Лондон, а след това го очакват подобни срещи и в Индия и Дубай, където в "Битката на половете" ще се изправи срещу Арина Сабаленка.

И това не е всичко – за началото на 2026 г., точно преди Откритото първенство на Австралия, първият турнир от "Големия шлем за сезона", 30-годишният австралиец е заявил участие в демонстративния турнир Куйонг, което допълнително потвърждава, че планира сериозно завръщане към състезанията.

Междувременно Кирьос беше гост в подкаста на Патрик Муратоглу, където говори за най-големия финал, който е играл в кариерата си – срещу Новак Джокович на Уимбълдън през 2022 г.

"Не вярвам, че можех повече. Играх добре, но в тайбрека на четвъртия сет бях отчаян. Също така отстъпих в третия сет. Беше 4:4, аз сервирах и водех с 40:0, а той ми взе пробив. Това е немислимо на трева. Нещо в този момент се пречупи в главата ми", сподели Ник Кирьос.

По време на разговора австралиецът засегна и вечното съперничество в световния тенис, като без повод "захапа" Рафаел Надал. "Ако противникът ми беше Рафаел Надал или някой друг, вярвам, че щях да успея", каза той.

Муратоглу след това повдигна въпроса за мотивацията, която финалът на Уимбълдън е донесъл на австралиеца. "След този мач по-мотивиран ли беше?", попита френският треньор. Кирьос реагира с усмивка: "Да, плаках. Не знам дали бях по-мотивиран. Знаех, че можех да спечеля, Джокович е различен. Той е играл над 30 финала на турнири от "Големия шлем", а за мен беше първи. Опитът, нито за миг не беше разтревожен. Много е добър", отговори ексцентричният австралиец.

Снимки: Gettyimages

