Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Беретини след победата на Италия за Купа “Дейвис”

Беретини след победата на Италия за Купа “Дейвис”

  • 20 ное 2025 | 00:10
  • 207
  • 0
Беретини след победата на Италия за Купа “Дейвис”

Италианският тенисист Матео Беретини говори за важността на участието му във финала за “Купа Дейвис” през 2025 г. 56-ият в света до скоро се възстановяваше от контузия, като той имаше важна роля за крайния успех на “адзурите” за успеха с 6:3, 7:6(4) срещу Юрий Родионов.

Италия без Синер стигна полуфиналите на Купа “Дейвис”
Италия без Синер стигна полуфиналите на Купа “Дейвис”

„Това е невероятно важно. Винаги е било много важно. С течение на времето осъзнах, че тези емоции, тези атмосфери – това е, което ме кара да се чувствам жив в този спорт.

Знам, че тук няма точки за ранглистата на ATP. Мнозина казват, че състезанието е загубило стойността си през последните години. Но за мен лично това е най-хубавото чувство. Не говоря за играта, а за гордостта, отборната работа и химията между играчите.

Това е много важно и ми помогна много, особено през последните две години, когато се борех. Понякога беше трудно да намеря мотивация да се върна. Купа Дейвис беше една от тези мотивации. И съм много щастлив, че упорствах през всичко това; сега мога да се наслаждавам на тези моменти“, каза Беретини.

Италианците се класираха за полуфиналите на турнира, като там ще срещнат отбора на Белгия, който елиминира десеткратния носител на трофея Франция.

Следвай ни:

Още от Тенис

Гергана Топалова стартира с победа в Бока Ратона

Гергана Топалова стартира с победа в Бока Ратона

  • 19 ное 2025 | 21:20
  • 296
  • 0
Донски допусна загуба на двойки в Бергамо

Донски допусна загуба на двойки в Бергамо

  • 19 ное 2025 | 21:19
  • 278
  • 0
Роси Денчева се класира за четвъртфиналите на двойки в Гърция

Роси Денчева се класира за четвъртфиналите на двойки в Гърция

  • 19 ное 2025 | 17:33
  • 443
  • 0
Федерер ще бъде въведен в Залата на славата на тениса

Федерер ще бъде въведен в Залата на славата на тениса

  • 19 ное 2025 | 16:34
  • 663
  • 0
Леонид Шейнгезихт отпадна на старта в Алкала де Енарес

Леонид Шейнгезихт отпадна на старта в Алкала де Енарес

  • 19 ное 2025 | 16:33
  • 370
  • 0
Адриан Андреев допусна загуба на двойки на "Чаланджър"-а в Монтемар

Адриан Андреев допусна загуба на двойки на "Чаланджър"-а в Монтемар

  • 19 ное 2025 | 15:31
  • 357
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с тежка загуба в Шампионската лига

Левски с тежка загуба в Шампионската лига

  • 19 ное 2025 | 22:00
  • 11769
  • 25
Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

  • 19 ное 2025 | 14:30
  • 18973
  • 108
Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

  • 19 ное 2025 | 21:28
  • 6107
  • 1
България се изкачи в ранглистата на ФИФА

България се изкачи в ранглистата на ФИФА

  • 19 ное 2025 | 18:09
  • 17421
  • 39
Апелативната комисия намали наказанието на Локо (Пловдив)

Апелативната комисия намали наказанието на Локо (Пловдив)

  • 19 ное 2025 | 16:07
  • 15537
  • 27
Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

  • 19 ное 2025 | 10:28
  • 10322
  • 15