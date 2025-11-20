Беретини след победата на Италия за Купа “Дейвис”

Италианският тенисист Матео Беретини говори за важността на участието му във финала за “Купа Дейвис” през 2025 г. 56-ият в света до скоро се възстановяваше от контузия, като той имаше важна роля за крайния успех на “адзурите” за успеха с 6:3, 7:6(4) срещу Юрий Родионов.

„Това е невероятно важно. Винаги е било много важно. С течение на времето осъзнах, че тези емоции, тези атмосфери – това е, което ме кара да се чувствам жив в този спорт.

Знам, че тук няма точки за ранглистата на ATP. Мнозина казват, че състезанието е загубило стойността си през последните години. Но за мен лично това е най-хубавото чувство. Не говоря за играта, а за гордостта, отборната работа и химията между играчите.

Това е много важно и ми помогна много, особено през последните две години, когато се борех. Понякога беше трудно да намеря мотивация да се върна. Купа Дейвис беше една от тези мотивации. И съм много щастлив, че упорствах през всичко това; сега мога да се наслаждавам на тези моменти“, каза Беретини.

Италианците се класираха за полуфиналите на турнира, като там ще срещнат отбора на Белгия, който елиминира десеткратния носител на трофея Франция.

