Румънка спря Стаматова в Анталия

Юлия Стаматова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 000 долара. 32-годишната българка загуби от Алесия Бреас (Румъния) с 6:3, 5:7, 2:6 за 2:31 минути на корта.

Стаматова спечели първия сет, а във втория водеше с 5:4, но съперничката ѝ взе три поредни гейми и изравни резултата. В третия сет румънката доминираше и след 6:2 затвори мача.

Двубоят трябваше да се играе вчера, но лошото време обърка програмата и полуфиналите и финалите бяха насрочени за днес.