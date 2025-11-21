Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Германия спаси три мачбола в двубоя на двойки и елиминира Аржентина от купа "Дейвис"

Германия спаси три мачбола в двубоя на двойки и елиминира Аржентина от купа "Дейвис"

  • 21 ное 2025 | 09:56
  • 273
  • 0
Германия спаси три мачбола в двубоя на двойки и елиминира Аржентина от купа "Дейвис"

Отборът на Германия стана последният полуфиналист в турнира за купа "Дейвис" - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже.

В Болоня Бундестимът се наложи с 2:1 победи над Аржентина и в спора за място на финала ще се изправи срещу Испания в събота.

Южноамериканците поведоха в резултата след успех на Томас Мартин Етчевери със 7:6(3), 7:6(7) над Ян-Ленард Щруф, при който аржентинецът наниза цели 23 аса.

Германия обаче отговори чрез Александър Зверев, който се справи с Франсиско Черундоло с 5:4, 7:6(3).

Това направи двубоя на двойки решителен и той напълно оправда очакванията. Победители в крайна сметка от него излязоха Кевин Кравиц и Тим Пюц, които се наложиха с 4:6, 6:4, 7:6(10) над Андрес Молтени и Орасио Себайос след 2 часа и 31 минути игра.

Двете двойки си размениха по един сет и се стигна до решителен трети. За разлика от повечето турнири на двойки, в които се играе дълъг тайбрек до 10 точки, за купа "Дейвис" се играе стандартен трети сет. Той обаче отново стигна до тайбрек, който предложи спиращи дъха моменти. В него Кравиц и Пюц водеха с 6:3 точки, но пропуснаха три поредни мачбола. Така се стигна и до три мачбола за Молтени и Себайос, като първият от тях при 7:6 точки дори бе на техен сервис. В крайна сметка обаче и аржентинците не успяха да реализират възможностите си и Кравиц и Пюц спечелиха с 12:10 при петата си шанс да затворят мача.

По-късно днес е първият полуфинал от програмата, в който домакинът и защитаващ титлата си тим на Италия се изправя срещу Белгия.

Следвай ни:

Още от Тенис

Топалова е четвъртфиналистка в Бока Ратон

Топалова е четвъртфиналистка в Бока Ратон

  • 20 ное 2025 | 20:49
  • 589
  • 0
Испания отстрани Чехия в Купа "Дейвис"

Испания отстрани Чехия в Купа "Дейвис"

  • 20 ное 2025 | 18:16
  • 2118
  • 0
Александър Донски допусна поражение в Бергамо

Александър Донски допусна поражение в Бергамо

  • 20 ное 2025 | 17:20
  • 854
  • 0
Отнеха шофьорската книжка на Стефанос Циципас

Отнеха шофьорската книжка на Стефанос Циципас

  • 20 ное 2025 | 16:34
  • 2260
  • 0
Денислава Глушкова отпадна в Ираклион

Денислава Глушкова отпадна в Ираклион

  • 20 ное 2025 | 16:19
  • 939
  • 1
Шиникова се класира за полуфиналите на двойки в Анталия

Шиникова се класира за полуфиналите на двойки в Анталия

  • 20 ное 2025 | 15:48
  • 449
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 07:00
  • 3097
  • 0
Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 07:10
  • 5884
  • 0
Пирин и Фратрия откриват кръга във Втора лига

Пирин и Фратрия откриват кръга във Втора лига

  • 21 ное 2025 | 11:12
  • 127
  • 0
Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

  • 21 ное 2025 | 07:45
  • 4233
  • 4
Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

  • 21 ное 2025 | 07:57
  • 10725
  • 17
12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

  • 21 ное 2025 | 07:15
  • 1316
  • 0