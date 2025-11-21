Германия спаси три мачбола в двубоя на двойки и елиминира Аржентина от купа "Дейвис"

Отборът на Германия стана последният полуфиналист в турнира за купа "Дейвис" - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже.

В Болоня Бундестимът се наложи с 2:1 победи над Аржентина и в спора за място на финала ще се изправи срещу Испания в събота.

Южноамериканците поведоха в резултата след успех на Томас Мартин Етчевери със 7:6(3), 7:6(7) над Ян-Ленард Щруф, при който аржентинецът наниза цели 23 аса.

Германия обаче отговори чрез Александър Зверев, който се справи с Франсиско Черундоло с 5:4, 7:6(3).

Това направи двубоя на двойки решителен и той напълно оправда очакванията. Победители в крайна сметка от него излязоха Кевин Кравиц и Тим Пюц, които се наложиха с 4:6, 6:4, 7:6(10) над Андрес Молтени и Орасио Себайос след 2 часа и 31 минути игра.

Двете двойки си размениха по един сет и се стигна до решителен трети. За разлика от повечето турнири на двойки, в които се играе дълъг тайбрек до 10 точки, за купа "Дейвис" се играе стандартен трети сет. Той обаче отново стигна до тайбрек, който предложи спиращи дъха моменти. В него Кравиц и Пюц водеха с 6:3 точки, но пропуснаха три поредни мачбола. Така се стигна и до три мачбола за Молтени и Себайос, като първият от тях при 7:6 точки дори бе на техен сервис. В крайна сметка обаче и аржентинците не успяха да реализират възможностите си и Кравиц и Пюц спечелиха с 12:10 при петата си шанс да затворят мача.

По-късно днес е първият полуфинал от програмата, в който домакинът и защитаващ титлата си тим на Италия се изправя срещу Белгия.