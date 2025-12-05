ОС на БФТ прие единодушно декларация за бъдещото развитие и надграждане на БНТЦ

Общото редовно отчетно събрание на Българската федерация по тенис (БФТенис) се проведе в хотел „Изида“, в Добрич, като на форума присъстваха 40 делегата.

На събранието беше проведена дискусия за промени в устава на БФТенис по предложение на водещи клубове и реформи на регионално ниво, които са изключително важни за развитието на тениса в България, информираха от централата.

Най-важната промяна е в посока равнопоставеност на половете в структурите на БФТенис. С оглед на това беше взето решение постепенно от сега до 2030 година съотношението между мъже и жени в Управителния съвет и комисиите на БФТ да бъде изравнено. Михаил Петров, който в момента е треньор на Александър Василев беше избран за нов член на Треньорския съвет.

Българската федерация по тенис изпраща изключително успешна година, като за първи път България се класира за участие в Световна група за Купа „Дейвис“, а Иван Иванов спечели две титли от Големия шлем за юноши и завършва годината под номер 1 в световната ранглиста. Огромен е и прогресът на други млади български тенисисти като Александър Василев, Елизара Янева, Росица Денчева и други.

Общото събрание прие единодушно декларация, че най-важната стъпка за бъдещото развитие и надграждане на успехите е подобряване на условията и инвестиции (не с публични, а с прозрачни партньорски средства) в Българския национален тенис център (БНТЦ).

„БФТенис е направила необходимите постъпки към структурите на Столична Община, има план за осезаема промяна на БНТЦ и превръщането му в едно модерно/зелено съоражение, в което деца, възрастни, хора в неравностойно положение, нашите млади таланти и национални отбори, ще могат в много по-добри условия да се подготвят, ще можем да покриваме изискванията за домакинства на турнири от ATP, WTA, ITF, детски международни турнири и други.

Общото събрание е за прозрачно и бързо решение на нашата молба, по правилата и законите, за да може БНТЦ да стане истински дом на БФТ, българското тенис семейство и да е гордост за София и България, като едно модерно съоражение на едно от най-прекрасните места в столицата, с достъп на всички групи и привличането на все повече практикуващи, което ще има мултиплициращ ефект в страната, като модел спомагащ за масовизацията, развитието на талантите и не на последно място здравето на нацията. Имаме подкрепа от Министерството на младежта и спорта и ще очакваме уважаемия наш кмет Васил Терзиев и екипа му да откликнат и да подкрепят проекта за развитие на БНТЦ“, пишат от БФТенис.

По предложение на Владислав Матеев - президент на ТК „Изида“, беше гласувано единодушно решение Стефан Цветков да бъде избран за почетен президент на Българската федерация по тенис.

„Това е знак на уважение за дългогодишните му усилия за развитието на тениса от 1997 година, предвид изключително успешната 2025-а и във връзка с 90 години БФТенис. Федерацията ще бъде изправена пред много сериозни предизвикателства през следващата година, като домакинството на Белгия за Купа „Дейвис", развитие на БНТЦ, развитие на регионалните центрове, подпомагане на клубовете от ръководството на Управителния съвет на БФТенис, общини, местния бизнес и ММС.

Стефан Цветков има огромен принос за развитието на тениса от 1997 година, когато се завръща след завършване на образованието си в САЩ, за да поведе отбора за Купа „Дейвис" и да стане член на Управителния съвет на БФТенис. Цветков е президент на федерацията от 2008 година, като има важен принос за подпомагане на нашите тенисисти (включително и най-известните), привличането на спонсори, организирането на тенис форуми и турнири в България.

Цветков е бил директор на турнирите ATP Istanbul Open и WTA Istanbul Cup. Член е на Европейската група в Борда по турнирите на АТР, на Борда на директорите на Професионален тенис регистър на треньорите - PTR (Professional Tennis Registry), Hopman Cup Pty, ITF, редица комисии в ITF и Тенис Европа и други. Цветков е бил турнирен директор на WTA турнира на шампионките в София и председател на организационния комитет на осем турнира ATP Sofia Open. Президент на GPTCA (The Global Professional Tennis Coaches Association) на ATP за България.

Това е нашата оценка, символична, но важна да бъде направена, като знак на уважение и за бъдещето устойчиво обединено тенис семейство. С пожелание да бъде все така всеотдаен и земен, да продължава със своя опит и знания да работи за тениса, който с липсата на медали в своята структура като е спорт е труден за оценка и обективно финансиране, но без съмнение е сред трите най популярни спорта в България и по света“, се казва в декларация на Общото събрание на БФТенис.

„Изненадан, но също така съм и много поласкан съм от това признание. За мен е огромна привилегия да бъда част от голямото ни тенис семейство. Нека всички продължаваме да даваме най-доброто за развитието на този прекрасен спорт. Много съжалявам и се извинявам, че не можах да присъствам поради ангажименти на Общото събрание, но поздравявам всички за прекрасната работа, за усилията и отделеното време и се надявам всички заедно да продължим да работим за нашите прекрасни каузи“, коментира президентът на Българската федерация по тенис Стефан Цветков.