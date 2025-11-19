Робъртсън: По време на мача мислех много за Диого Жота

Защитникът Анди Робъртсън разкри, че е мислел много за покойния Диого Жота преди и по време на победата на Шотландия с 4:2 срещу Дания, с която отборът му се класира на Световното първенство по футбол. Бранителят на Ливърпул обясни, че с бившия му съотборник често са говорили за предстоящия Мондиал, тъй като и двамата пропуснаха последния в Катар поради различни причини.

Жота загина в автомобилна катастрофа през лятото, след като заедно с Робъртсън станаха шампиони на Англия в Ливърпул.

"Успях да го скрия, но преди и по време на мача мислех много за Диого. Зная на каква възраст съм и че може би това е последният ми шанс да играя на Световно първенство, но така и не успях да изкарам Диого от главата ми днес", каза Робъртсън за ВВС.

"С него говорехме често за турнира, защото той пропусна последния с Португалия, а аз с Шотландия. Знам, че днес (във вторник - б.пр.) ме гледаше отгоре с усмивка. Радвам се, че постигнахме този резултат. Никога не съм играл в по-добър отбор на Шотландия и класирането е наистина емоционално. Играх за него, за момчетата и за семействата ни. Една от най-прекрасните вечери в живота ми", каза още Жота.

Португалия също се класира на Световното първенство, след като победи Армения в неделя.

