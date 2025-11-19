Популярни
Хакими е над всички в Африка за 2025 г.

  • 19 ное 2025 | 23:23
  • 553
  • 2
Ашраф Хакими беше избран за най-добър футболист на Африка за 2025 година на церемонията на CAF в Рабат. За Мароко това е първо подобно отличие от 1998 г., когато трофеят беше присъден на Мустафа Хаджи.

За футболиста на Пари Сен Жермен сезонът беше исторически – той спечели всички възможни турнири с парижани и записа едни от най-впечатляващите показатели за краен защитник в модерния футбол. Хакими завърши кампанията с 11 гола и 17 асистенции в 55 мача, като беше решаващ в няколко ключови момента – включително с попадения в четвъртфиналите, полуфиналите и финала на Шампионската лига.

Преди година той остана втори след Адемола Луукман, но този път конкуренцията на Мохамед Салах и Виктор Осимен не се оказа достатъчна. Египтянинът завърши по-напред от него в класацията за „Златната топка“ на France Football, но отличието на CAF отиде в ръцете на мароканеца.

Хакими отдавна не криеше амбицията си да спечели този трофей. „Работил съм, за да стигна до тук – както за отборни, така и за индивидуални отличия“, каза той пред клубната телевизия на ПСЖ преди няколко седмици. В Рабат, подкрепян от местната публика и въпреки травмата в глезена, той най-после вдигна наградата, която преследваше повече от година.

С нея Хакими се нарежда до имена като Садио Мане, Мохамед Салах, Пиер-Емерик Обамеянг, Дидие Дрогба, Самуел Ето’о, Яя Туре и Джордж Уеа.

За треньор номер 1 на годината бе избран този на Кабо Верде - Педро Брито - Бубиста.

Вратарят на Мароко Ясин Буну стана стана най-добър на този пост за годината, като в момента той защитава цветовете на саудитския Ал-Хилал.

Най-добрият млад играч също е от Мароко - Отмане Мамма, който пък играе за Уотфорд.

