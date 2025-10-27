Нуно Мендеш: Удоволствие е да играя за ПСЖ

Португалското крило на Пари Сен Жермен Нуно Мендеш твърди, че никога не е имал намерение да напуска френския гранд, въпреки интереса от страна на английския Манчестър Юнайтед, пише изданието Ouest France. 23-годишният футболист добави, че е щастлив във френската столица и разкри, че неговите представители са общували често с президента на парижани Насер Ал-Хелаифи, а той самият иска да остане в клуба и да постигне още успехи.

Нуно Мендеш удължи договора си с Пари Сен Жермен през миналия сезон, добавяйки още четири години към ангажимента си.

"Агентът ми разговаря много с президента. Винаги съм искал да продължа тук и да изведа отбора към най-високо ниво. Удоволствие е да играя в този отбор", увери португалският национал.

"Луис Енрике забеляза ми помогна много в защита. Опитвам се да балансирам атаките, но и да поемам въздух, когато е необходимо", допълни още Нуно Мендеш.