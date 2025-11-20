Популярни
Президентът на ПСЖ: Смятам Хакими за един от най-добрите футболисти в света

Президентът на Пари Сен Жермен Насер Ал-Хелайфи говори за 27-годишния марокански защитник на отбора си Ашраф Хакими.

„Смятам Хакими за един от най-добрите футболисти в света. Той е най-добрият играч в Африка и постигна невероятен успех през миналия сезон. Ашраф е лидер на ПСЖ и капитан на мароканския национален отбор. Много се гордея с него“,каза Ал-Хелайфи.

Ашраф Хакими спечели наградата за африкански играч на годината. Нападателят на Ливърпул Мохамед Салах и Виктор Осимен от Галатасарай също бяха номинирани.

В момента Хакими се възстановява от контузия в левия глезен, получена в 4-ия кръг на Шампионската лига срещу Байерн (Мюнхен).

