Ювентус остана без свой защитник за няколко седмици

От Ювентус съобщиха, че защитникът на тима Даниеле Ругани е получил мускулно разкъсване от ниска степен в десния си прасец по време на тренировка.
Според италианските медии периодът на възстановяване на централния бранител ще бъде поне три седмици. Това означава, че новият наставник на отбора Лучано Спалети няма да може да разчита на Ругани за мачовете с Фиорентина, Бодьо/Глимт, Каляри, Удинезе, Наполи, Пафос и вероятно Болоня. 31-годишният италианец, който наскоро подписа нов договор с клуба, има седем изиграни двубоя с Ювентус през настоящата кампания.
Снимки: Gettyimages