Ювентус остана без свой защитник за няколко седмици

От Ювентус съобщиха, че защитникът на тима Даниеле Ругани е получил мускулно разкъсване от ниска степен в десния си прасец по време на тренировка.

Според италианските медии периодът на възстановяване на централния бранител ще бъде поне три седмици. Това означава, че новият наставник на отбора Лучано Спалети няма да може да разчита на Ругани за мачовете с Фиорентина, Бодьо/Глимт, Каляри, Удинезе, Наполи, Пафос и вероятно Болоня. 31-годишният италианец, който наскоро подписа нов договор с клуба, има седем изиграни двубоя с Ювентус през настоящата кампания.

Following a muscle problem sustained during today's training session, Daniele #Rugani's medical tests revealed a low-grade lesion of the soleus muscle in his right leg. He's expected to be sidelined for at least 20 days. pic.twitter.com/Fpl94p9Ops — Around Turin (@AroundTurin) November 19, 2025

Снимки: Gettyimages