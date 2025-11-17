От Наполи вече са преговаряли с Тиаго Мота

Ръководството на Наполи е осъществило контакт с бившия наставник на Ювентус Тиаго Мота, който евентуално да замести Антонио Конте, ако той напусне поста си, твърди журналистът Паскуале Гуаро.

„Към днешна дата завръщането на Антонио Конте в Наполи, планирано за понеделник, остава под голям въпрос. Отношенията между двете страни изглежда са все така напрегнати, както и през последните дни“, написа Гуаро в социалните мрежи.

„Де Лаурентис не е склонен да изплаща никаква компенсация. Президентът е дал да се разбере на своя треньор, че ако се стигне до раздяла, решението за оставка трябва да дойде от самия него. Ще видим какво ще реши да направи Конте. Дори и да се върне, той ще трябва да решава важни въпроси с отбора“, добавя журналистът.

Конте изненадващо си взе почивка от Наполи

Конте си взе едноседмичен отпуск след поражението от Болоня (0:2) в 11-тия кръг на Серия "А". Очаква се 56-годишният специалист да се завърне на работа днес. В негово отсъствие тренировките на отбора се водят от помощника му Кристиан Стелини.

В момента Наполи заема четвърто място в класирането, като изостава на две точки зад лидера Интер.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages