Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. От Наполи вече са преговаряли с Тиаго Мота

От Наполи вече са преговаряли с Тиаго Мота

  • 17 ное 2025 | 07:03
  • 2102
  • 0

Ръководството на Наполи е осъществило контакт с бившия наставник на Ювентус Тиаго Мота, който евентуално да замести Антонио Конте, ако той напусне поста си, твърди журналистът Паскуале Гуаро.

„Към днешна дата завръщането на Антонио Конте в Наполи, планирано за понеделник, остава под голям въпрос. Отношенията между двете страни изглежда са все така напрегнати, както и през последните дни“, написа Гуаро в социалните мрежи.

„Де Лаурентис не е склонен да изплаща никаква компенсация. Президентът е дал да се разбере на своя треньор, че ако се стигне до раздяла, решението за оставка трябва да дойде от самия него. Ще видим какво ще реши да направи Конте. Дори и да се върне, той ще трябва да решава важни въпроси с отбора“, добавя журналистът.

Конте изненадващо си взе почивка от Наполи
Конте изненадващо си взе почивка от Наполи

Конте си взе едноседмичен отпуск след поражението от Болоня (0:2) в 11-тия кръг на Серия "А". Очаква се 56-годишният специалист да се завърне на работа днес. В негово отсъствие тренировките на отбора се водят от помощника му Кристиан Стелини.

В момента Наполи заема четвърто място в класирането, като изостава на две точки зад лидера Интер.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Солбакен: След жребия бях сигурен, че Италия ще спечели групата

Солбакен: След жребия бях сигурен, че Италия ще спечели групата

  • 17 ное 2025 | 03:32
  • 1244
  • 0
Ди Лоренцо: Норвежците се възползваха от отпускането ни

Ди Лоренцо: Норвежците се възползваха от отпускането ни

  • 17 ное 2025 | 04:50
  • 1841
  • 0
Локатели: Трябва да изглеждаме по коренно различен начин през март

Локатели: Трябва да изглеждаме по коренно различен начин през март

  • 17 ное 2025 | 03:07
  • 999
  • 0
Донарума: Спряхме да играем през второто полувреме

Донарума: Спряхме да играем през второто полувреме

  • 17 ное 2025 | 05:18
  • 1846
  • 0
Инсиние е отказал няколко оферти заради Лацио

Инсиние е отказал няколко оферти заради Лацио

  • 17 ное 2025 | 02:45
  • 1486
  • 0
Треньорът на Армения: Не сме готови за толкова силни съперници

Треньорът на Армения: Не сме готови за толкова силни съперници

  • 17 ное 2025 | 05:37
  • 1553
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

  • 17 ное 2025 | 07:31
  • 8866
  • 4
Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

  • 17 ное 2025 | 08:00
  • 4867
  • 0
Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

  • 16 ное 2025 | 23:39
  • 43888
  • 53
Синер подчини Алкарас и приключи годината по шампионски

Синер подчини Алкарас и приключи годината по шампионски

  • 16 ное 2025 | 22:24
  • 19774
  • 5
Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

  • 16 ное 2025 | 20:52
  • 21822
  • 15
Резервите на Франция приключиха квалификациите с успех в Баку

Резервите на Франция приключиха квалификациите с успех в Баку

  • 16 ное 2025 | 20:51
  • 17814
  • 13