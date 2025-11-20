Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Апоел превзе и Милано

Апоел превзе и Милано

  • 20 ное 2025 | 23:26
  • 644
  • 1
Апоел превзе и Милано

Отборът на Апоел Тел Авив продължава със силното си представяне в Евролигата. Тази вечер съставът от Израел записа 9-ата си победа от началото на сезона при гостуването си на Олимпия Милано от 12-ия кръг. Той се наложи с категоричното 103:78 (25:25, 24:20, 27:19, 29:19) и продължава да е начело във временното класиране.

В началото играта бе равностойна и след първата четвърт резултатът бе равен, а на полувремето Апоел взе преднина, но само от 4 точки.

Гостите обаче се развихриха през втората част, когато буквално пометоха своя съперник, особено в последната четвърт.

Даниел Отуру и Антонио Блакени бяха двамата най-резултатни играчи в мача с по 20 точки. Силно представяне за гостите обаче направиха и Илайджа Брайънт и Джонатан Мотли, който добавиха съответно 18 и 17 точки за успеха на своя тим.

За Олимпия се отличиха Леандро Болмаро с 16 и Куин Елис с 15 точки.

Така Апоел (Тел Авив) запазва първата си позиция във временното класиране с актив от 12 победи и 3 загуби. Олимпия пък се намира на 10-ото място с 6 успеха и 6 поражения до момента.

Следвай ни:

Още от Евролига

Интересни резултати в Евролигата

Интересни резултати в Евролигата

  • 20 ное 2025 | 07:05
  • 15077
  • 0
Монако се справи с яловото нападение на АСВЕЛ във френското дерби

Монако се справи с яловото нападение на АСВЕЛ във френското дерби

  • 20 ное 2025 | 04:16
  • 3335
  • 0
VIP гост на тренировката на Партизан преди мача с Фенербахче

VIP гост на тренировката на Партизан преди мача с Фенербахче

  • 19 ное 2025 | 18:47
  • 1325
  • 0
Чави Паскуал: Не сме в лесна ситуация, но в Барселона няма преходни сезони

Чави Паскуал: Не сме в лесна ситуация, но в Барселона няма преходни сезони

  • 19 ное 2025 | 17:58
  • 767
  • 0
Ти Джей Шортс за ситуацията си в Панатинайкос и личния разговор с Атаман

Ти Джей Шортс за ситуацията си в Панатинайкос и личния разговор с Атаман

  • 19 ное 2025 | 17:20
  • 1199
  • 0
Звезда на Цървена звезда за изказване на Желко Обрадович: Това се случва във всички съблекални

Звезда на Цървена звезда за изказване на Желко Обрадович: Това се случва във всички съблекални

  • 18 ное 2025 | 22:26
  • 2158
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

  • 20 ное 2025 | 15:17
  • 25331
  • 80
Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

  • 20 ное 2025 | 11:18
  • 38589
  • 75
Насар: ЦСКА започва да изглежда както трябва! Защо да не си взема бокс на новия стадион

Насар: ЦСКА започва да изглежда както трябва! Защо да не си взема бокс на новия стадион

  • 20 ное 2025 | 15:31
  • 23023
  • 103
Карлос Насар: Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада!

Карлос Насар: Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада!

  • 20 ное 2025 | 15:41
  • 19582
  • 10
Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

  • 20 ное 2025 | 14:45
  • 39636
  • 58
Интересни резултати в Евролигата

Интересни резултати в Евролигата

  • 20 ное 2025 | 07:05
  • 15077
  • 0