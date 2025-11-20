Апоел превзе и Милано

Отборът на Апоел Тел Авив продължава със силното си представяне в Евролигата. Тази вечер съставът от Израел записа 9-ата си победа от началото на сезона при гостуването си на Олимпия Милано от 12-ия кръг. Той се наложи с категоричното 103:78 (25:25, 24:20, 27:19, 29:19) и продължава да е начело във временното класиране.

В началото играта бе равностойна и след първата четвърт резултатът бе равен, а на полувремето Апоел взе преднина, но само от 4 точки.

Гостите обаче се развихриха през втората част, когато буквално пометоха своя съперник, особено в последната четвърт.

Даниел Отуру и Антонио Блакени бяха двамата най-резултатни играчи в мача с по 20 точки. Силно представяне за гостите обаче направиха и Илайджа Брайънт и Джонатан Мотли, който добавиха съответно 18 и 17 точки за успеха на своя тим.

За Олимпия се отличиха Леандро Болмаро с 16 и Куин Елис с 15 точки.

Така Апоел (Тел Авив) запазва първата си позиция във временното класиране с актив от 12 победи и 3 загуби. Олимпия пък се намира на 10-ото място с 6 успеха и 6 поражения до момента.