Очаквайте на живо: Олимпиакос гони завръщане на победния път срещу лидера в Евролигата

  • 31 окт 2025 | 20:15
  • 985
  • 0

Отборите на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков и Апоел Тел Авив се изправят един срещу друг в супердерби от осмия кръг на Евролигата. Срещата ще стартира в 21:15 часа в Пирея, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

Гръцкият гранд заема шеста позиция във временното класиране с 4 победи и 3 загуби в сметката си, а израелците, които играят домакинските си мачове от "турнира на богатите" в България, са лидер в таблицата с 6 успеха и само едно поражение от началото на сезона.

