Апоел Тел Авив гони завръщане на победния път в Евролигата

Отборът на Апоел Тел Авив ще се опита да се върне на победния път срещу Дубай в мач от деветия кръг на Евролигата, който ще се изиграе тази вечер от 20:00 часа в Сараево, а Sportal.bg ще ви даде възможност да го проследите на живо.

До момента израелският гранд, който играе домакинските си срещи от "турнира на богатите" е с 6 победи и 2 загуби в сметката си от началото на сезона и заема трета позиция във временното класиране.

Другият новак в най-комерсиалния европейски баскетболен турнир - Дубай е под №14 в таблицата с баланс 3-5.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages