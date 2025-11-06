Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Апоел Тел Авив гони завръщане на победния път в Евролигата

Апоел Тел Авив гони завръщане на победния път в Евролигата

  • 6 ное 2025 | 16:42
  • 165
  • 0
Апоел Тел Авив гони завръщане на победния път в Евролигата

Отборът на Апоел Тел Авив ще се опита да се върне на победния път срещу Дубай в мач от деветия кръг на Евролигата, който ще се изиграе тази вечер от 20:00 часа в Сараево, а Sportal.bg ще ви даде възможност да го проследите на живо.

До момента израелският гранд, който играе домакинските си срещи от "турнира на богатите" е с 6 победи и 2 загуби в сметката си от началото на сезона и заема трета позиция във временното класиране.

Другият новак в най-комерсиалния европейски баскетболен турнир - Дубай е под №14 в таблицата с баланс 3-5.

Снимки: Gettyimages

