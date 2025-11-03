Популярни
Крило на Апоел Тел Авив аут за няколко седмици

  • 3 ное 2025 | 15:45
Крило на Апоел Тел Авив аут за няколко седмици

Тежкото крило на Апоел Тел Авиа Томен Гинат ще бъде извън строя за няколко седмици. 30-годишният играч е с навехната раменна става. Той получи контузията в мача на Апоел с Макаби Раанана от израелското първенство в неделя. Играещият у нас домакинските си срещи в Евролигата Апоел спечели двубоя с 89:72 и е лидер в класирането с баланс 4-0.

За почти 20 минути на терена в неделя Гинат записа 10 точки, 7 борби, 2 асистенции и 1 открадната топка преди да напусне принудително игрището.

Гинат се присъединява в лазарета на Апоел към трайно контузените Бруно Кабокло и Ям Мадар, както и към Оз Блайезр, който също наскоро получи травма.

Снимки: Imago

