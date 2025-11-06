Две от звездите на Апоел приковаха погледите след мача с Дубай

Отборът на Апоел Тел Авив победи със 109-97 Дубай, в мач от деветия кръг на Евролигата, изиграл се тази вечер в Сараево. След срещата пък двама от главните "виновници" за успеха на израелския гранд Илайджа Брайънт и Антонио Блейкни събраха погледите на фотографите в залата с интересен поздрав, който можете да видите в снимките по-долу.

Апоел обърна Дубай за седма победа в Евролигата

Брайънт завърши срещата като най-резултатен за своя тим с 25 точки в сметката си, а Блейкни наниза 15 точки.

В следващия си мач от "турнира на богатите" Апоел приема Баскония в зала "Арена София". Срещата е на 11 ноември от 21:05 часа.

Снимки: Gettyimages