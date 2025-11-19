Популярни
  Ямал отново тренира, ще е на линия за двубоя с Билбао, но трима други продължават да са аут

Ямал отново тренира, ще е на линия за двубоя с Билбао, но трима други продължават да са аут

  • 19 ное 2025 | 15:42
Наставникът на Барселона Ханзи Флик получи отлични новини, след като Ламин Ямал се завърна към пълноценни тренировки с основната група на тима, съобщава вестник “Спорт”. До вчера крилото се подготвяше индивидуално във фитнеса, но днес се присъедини към своите съотборници и се очаква да бъде на линия за предстоящия сблъсък с Атлетик Билбао, който ще маркира и дългоочакваното завръщане на тима на клубното съоръжение “Камп Ноу”.

Ямал претърпя инвазивна радиочестотна медицинска процедура точно преди паузата за националните отбор, след която получи препоръки да почива между седмица и десет дни. Интервенцията трябваше да спомогне за облекчаване на проблемите в пубиса (срамната кост), които го измъчват от около два месеца. Именно това бе и причината крилото да пропусне двубоите на Испания, което пък доведе до нова размяна на реплики между шефовете на каталунците и местната федерация. Част от заниманието с основната група проведоха още Рафиня и Марк Касадо, които продължават да се възстановяват от физически проблеми, но и двамата все още не са напълно здрави, за да успеят да изкарат цяла тренировка.

Извън състава пък остава Педри, който продължава да се възстановява от проблемите в коляното, които доведоха до нова хирургична интервенция.

