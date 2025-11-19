Барселона пусна четвърти екип за 165 евро

На фона на настроението сред запалянковците на Барселона от завръщането на “Спотифай Камп Ноу” от клуба представиха още един екип на отбора. Той е четвъртият за сезона. В случая той е в традиционните цветове в синьо и червено, но с по-различен дизайн.

Ръководството със сигурност се надява новият екип да влее свежи приходи в хазната. Цената на фланелката в официалния магазин на Барса е 165 евро, а още 15 евро ще струва слагане и на име върху нея. 75 евро пък ще трябва да платят феновете, които искат и гащета.

За сравнение, титулярната фланелка в момента струва 115 евро.

Новият екип е в чест на 20-годишнината от успеха с 3:0 над Реал Мадрид като гост в Ел Класико (19-11-2005 г.).

Тези дни привържениците реагираха остро, след като се разбра, че билетите за първия мач на “Спотифай Камп Ноу” от началото на реконструкцията започват от 199 евро. Става дума за шампионатния двубой срещу Атлетик Билбао в събота (22 ноември). Президентът Жоан Лапорта обясни, че с времето цените постепенно щели да паднат при увеличаването на броя на зрители, които ще бъдат допускани на стадиона. Тъй като ремонтът продължава, засега на съоръжението ще могат да влизат най-много 45 000 фенове.



Предстои да се разбере колко ще струват входните талони за мача срещу Айнтрахт (Франкфурт) от Шампионската лига на 9 декември.

