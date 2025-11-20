Популярни
Делото на Маса влиза в съда, Фелипе ще се бори само за пари

  • 20 ное 2025 | 18:17
  • 638
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 Фелипе Маса постигна първата си победа в съдебната битка срещу резултатите от сезон 2008 година и влиянието на скандала „Крашгейт“ от Сингапур.

Маса и юридическият му екип твърдят, че Нелсон Пикет-младши е катастрофирал умишлено в Сингапур, което е осигурило победата на съотборника му в Рено Фернандо Алонсо. Така на пистата излезе кола за сигурност, веднага след бокса на Алонсо, а Маса, който се бореше за титлата изостана заради по-късния си бокс и на финала на сезона загуби битката за титлата с 1 точка срещу Люис Хамилтън.

Тези събития станаха ясни през 2009, когато скандалът „Крашгейт“ излезе на бял свят.

Маса сега съди Формула 1 Мениджмънт, бившия шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун и ФИА, като финансовата му претенция е на стойност 84 милиона долара – пропуснати ползи от загуба на спонсори и приходи за пилота. Маса твърди, че Бърни и компания умишлено са покрили случилото се в Сингапур и са знаели за манипулирането на резултатите от състезанието от тима на Рено.

Сега пробивът на Маса се състои в това, че претенцията му беше допусната до съд и делото ще се гледа по същество. Съдия Джей обаче направи уговорката, че събирането на доказателства за твърденията на Маса ще е трудна задача и също така обясни, че съдът може да удовлетвори финансовите претенции на Маса, но не и на промени резултатите от сезон 2008 във Формула 1. Така единият иск на Маса беше одобрен, а другият отхвърлен.

„Това е изключителна победа – важен ден за мен, за справедливостта и за всички, които обичат Формула 1 – заяви Маса. – Съдът призна силата на нашия казус и не позволи на ответниците да скрият истината за 2008 година. Тази умишлена катастрофа ме лиши от световната титла и властта по това време избра да покрие фактите, вместо да защити честността на спорта.

„Те направиха всичко възможно, за да спрат това дело, но ние се борим за справедливост и днес направихме решаваща крачка. Истината ще победи в процеса.“

Снимки: Gettyimages

