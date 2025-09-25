Фелипе Маса търси компенсация от 82 милиона за Крашгейт

Бившият пилот във Формула 1 Фелипе Маса търси компенсация в размер на 82 милиона долара заради скандала Крашгейт от сезон 2008, в който бразилецът остана на само една точка зад Люис Хамилтън в борбата за световната титла.

Както е известно претенциите на Маса са свързани с резултатите от Гран При на Сингапур, която беше минипулирана в резултат на умишлената катастрофа на неговия сънародник Нелсън Пикет-младши. Тя доведе до излизането на колата на сигурността и това пренареди цялата колона, а отделно екипът на Ферари допусна грешка и Маса беше пуснат след своя пит-стоп докато шлангът за зареждане с гориво все още беше закачен за болида му.

Тази грешка на Скудерията струва много скъпо на бразилеца, който водеше комфортно в състезанието преди появата на колата на сигурността и имаше повече гориво от движещаия се втори Хамилтън. В крайна сметка британецът завърши на подиума в първата нощна надпревара в историята на Формула 1, докато Маса остана беше точки и в края на сезона това се оказа решаващо за развоя на битката за титлата.

За умишлените действия на Пикет-младши стана ясно едва през лятото на 2009 година, когато той си призна, след като беше уволнен от отбора на Рено. Тогава обаче Маса и Ферари не предприеха никакви действия, защото вярваха, че няма как да променят развоя на събитията от предходния сезон.

Всичко обаче се промени в началото на 2023 година, когато Бърни Екълстоун разкри, че той и тогавашният президент на ФИА са знаели какво точно се е случило в Сингапур още преди края на сезон 2008. Двамата обаче са избрали да не предприемат действия, за да защитят спорта от нов скандал само година след Спайгейт.

Това изказване на бившия шеф на Формула 1 меко казано ядоса Маса, който ведна заяви, че ще си потърси правата по съдебен път. Самият иск беше заведен по-рано тази година, а първото изслушване по него е насрочено за края на месец октомври.

Фелипе Маса официално заведе делото срещу ФИА и ФОМ заради Сингапур 2008

„Поемането на отговорност е ключово за превенцията на бъдещи измами. Тези, на които е поверена грижата за спорта не спазиха своите задължения и те не трябва да печелят от прикриването на своето неправомерно поведение. Такова поведение е неприемливо във всяка сфера на живота, особено в спорта, следван от милиони хора, включително и деца. Ние ще се борим до самия край, за да достигнем до справедлив изход за мен, за моторспорта в Бразилия и за спорта като цяло“, заяви Маса пред The Times.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages