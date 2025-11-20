Популярни
Строл се нацупи и се заяде с Колапинто

  • 20 ное 2025 | 13:55
  • 444
  • 0

Канадският пилот на Астън Мартин Ланс Строл явно не е понесъл добре критиката, която получи от Франко Колапинто след Гран При на Сао Пауло. Там Строл избута от пистата на излизането от завой №9 Габриел Бортолето, бразилецът стъпи в тревата, завъртя се и се удари в стената и така отпадна.

След инцидента Бортолето заяви, че няма проблем със Строл, става въпрос за състезателен инцидент в първата обиколка и двамата по-късно обсъдиха случката и всичко беше изяснено.

Но пилотът на Алпин Франко Колапинто припомни, че Строл е постъпил по същия начин с него в Мексико, където Ланс го е избутал в тревата.

„Ланс винаги избутва другите от пистата, не си гледа в огледалата. В Сао Пауло избута Габриел в стената, той прави това всеки път“, обясни Колапинто.

И Строл не пропусна да отговори, вече при събирането на пилотите за началото на уикенда в Лас Вегас.

„Чух за това, да – обясни Строл. – Не знам, може би е ядосан и огорчен от живота. Не знам колко точки има Колапинто. Колко? Може би трябва да се фокусира върху собствените си неща и да се опита да спечели точки по някое време тази година.“

Франко Колапинто и предшественикът му в Алпин Джак Дуън са единствените пилоти без точки този сезон във Формула 1. Строл има 32 и е 15-и в класирането.

Снимки: Gettyimages

