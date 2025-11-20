Строл се нацупи и се заяде с Колапинто

Канадският пилот на Астън Мартин Ланс Строл явно не е понесъл добре критиката, която получи от Франко Колапинто след Гран При на Сао Пауло. Там Строл избута от пистата на излизането от завой №9 Габриел Бортолето, бразилецът стъпи в тревата, завъртя се и се удари в стената и така отпадна.

След инцидента Бортолето заяви, че няма проблем със Строл, става въпрос за състезателен инцидент в първата обиколка и двамата по-късно обсъдиха случката и всичко беше изяснено.

Scrapping on the strip 😤



We've been treated to some epic battles in the first two instalments of the Las Vegas Grand Prix ⚔️



Here's hoping for more of the same this weekend 👊#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/yMgmVLZgvY — Formula 1 (@F1) November 20, 2025

Ландо Норис ще се бори за победата в Лас Вегас

Но пилотът на Алпин Франко Колапинто припомни, че Строл е постъпил по същия начин с него в Мексико, където Ланс го е избутал в тревата.

„Ланс винаги избутва другите от пистата, не си гледа в огледалата. В Сао Пауло избута Габриел в стената, той прави това всеки път“, обясни Колапинто.

Доктор Марко: Норис е подходящ пилот за Ред Бул

И Строл не пропусна да отговори, вече при събирането на пилотите за началото на уикенда в Лас Вегас.

„Чух за това, да – обясни Строл. – Не знам, може би е ядосан и огорчен от живота. Не знам колко точки има Колапинто. Колко? Може би трябва да се фокусира върху собствените си неща и да се опита да спечели точки по някое време тази година.“

Алонсо: Няма да е никак забавно, ако вали

Франко Колапинто и предшественикът му в Алпин Джак Дуън са единствените пилоти без точки този сезон във Формула 1. Строл има 32 и е 15-и в класирането.

Зак Браун: В Ред Бул се страхуват от Макс Верстапен

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages