Алонсо: Няма да е никак забавно ако вали

Трасето в Лас Вегас „няма да е никак забавно“ ако в хода на състезателния уикенд за Гран При на Лас Вегас вали и пилотите трябва да карат на мокрия, студен и хлъзгав асфалт. Това е мнението на двукратния световен шампион Фернандо Алонсо.

„Не, няма да е никак забавно – беше категоричен испанецът. – Видимостта ще е проблем. Мисля, че през нощта, на изкуственото осветление нищото на сцепление е много ниско и на сухо.

A mischievous Hulk arrives to media day in Las Vegas 🤣#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/EjSyYZ2VUD — Formula 1 (@F1) November 20, 2025

Ландо Норис ще се бори за победата в Лас Вегас

„Температурите падат много и сигурно ще е забавно за гледане отстрани, но не и за каране.“

Зак Браун: В Ред Бул се страхуват от Макс Верстапен

Световният шампион Макс Верстапен също обясни, че ако вали асфалтът ще е хлъзгав и той не е „въодушевен от това“.

„Предпочитам да караме състезание на сухо – уточни Макс. – И без това тази надпревара е трудна, тъй като трябва да накараме всичко да заработи така, както искаме и да разберем какво трябва да направим. Но пък ако пистата се наводни, то ще имаме по-малко тренировки, което също не е лошо.“

Ръсел се съмнява, че Мерцедес са фаворити в Лас Вегас

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages