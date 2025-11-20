Популярни
Очаквайте: Карлос Насар ще е “Гостът на Sportal.bg”
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Алонсо: Няма да е никак забавно ако вали

Алонсо: Няма да е никак забавно ако вали

  • 20 ное 2025 | 12:00
  • 123
  • 0

Трасето в Лас Вегас „няма да е никак забавно“ ако в хода на състезателния уикенд за Гран При на Лас Вегас вали и пилотите трябва да карат на мокрия, студен и хлъзгав асфалт. Това е мнението на двукратния световен шампион Фернандо Алонсо.

„Не, няма да е никак забавно – беше категоричен испанецът. – Видимостта ще е проблем. Мисля, че през нощта, на изкуственото осветление нищото на сцепление е много ниско и на сухо.

„Температурите падат много и сигурно ще е забавно за гледане отстрани, но не и за каране.“

Световният шампион Макс Верстапен също обясни, че ако вали асфалтът ще е хлъзгав и той не е „въодушевен от това“.

„Предпочитам да караме състезание на сухо – уточни Макс. – И без това тази надпревара е трудна, тъй като трябва да накараме всичко да заработи така, както искаме и да разберем какво трябва да направим. Но пък ако пистата се наводни, то ще имаме по-малко тренировки, което също не е лошо.“

Снимки: Gettyimages

