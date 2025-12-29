Популярни
Стефано Доменикали подкрепи Фредерик Васьор: Искаме силно представяне на Ферари

  • 29 дек 2025 | 15:14
Изпълнителният директор на Формула 1 Стефано Доменикали изрази увереност, че шефът на Ферари Фредерик Васьор и пилотите Люис Хамилтън и Шарл Льоклер имат план, който да върне отбора от Маранело в челото на класирането.

Хамилтън се присъедини към Ферари преди сезон 2025 след 12-годишен престой в Мерцедес. Въпреки високите очаквания при пристигането му, на седемкратния шампион му беше необходимо време да се адаптира към новия си отбор. В крайното класиране при пилотите Льоклер и Хамилтън завършиха съответно на пето и шесто място с 242 и 156 точки, което отреди на Ферари четвърта позиция при конструкторите.

„Знаете, аз съм позитивен човек. Мисля, че няма нужда от плач. Няма нужда винаги да сме негативни. Те трябва да имат план. И съм сигурен, че Фред Васьор, Люис и Шарл имат план, а това е важното“, заяви Доменикали пред Sky Sports.

Доменикали, който беше начело на италианския тим от 2008 до 2014, обясни, че за шампионата е от съществено значение да има силно представяне на Ферари.

„Мисля, че е важно да се реагира, а не да се примиряваме, сякаш е нормално да си четвърти в шампионата - продължи той. - Искаме силен Ferrari и те заслужават да бъдат на по-добра позиция.“

„Така че това е, което трябва да си вземат за зимната пауза, за да са сигурни, че има правилната енергия и правилната посока, която да следват, защото догодина всички говорят, но никой не знае къде се намираме“, добави той.

„Има много теми за разговор. Ако видите какво се случи тази година, всички вече знаеха какво ще се случи догодина, защото във всяко състезание ще има еволюция.“

Снимки: Gettyimages

