Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Вилньов отличи два отбора, които са го изненадали през сезон 2025

Вилньов отличи два отбора, които са го изненадали през сезон 2025

  • 29 дек 2025 | 17:30
  • 191
  • 0

Бившият световен шампион Жак Вилньов определи Заубер и Уилямс като изненадите на сезон 2025 във Формула 1.

Заубер успя да си осигури подиум с Нико Хюлкенберг, въпреки че завърши на предпоследно място в класирането. В същото време базираният в Гроув Уилямс, воден от Джеймс Ваулс, направи огромна крачка напред, като завърши годината на пето място при конструкторите с два подиума – и двата постигнати от Карлос Сайнц.

И Уилямс е вариант за инженера на Верстапен
И Уилямс е вариант за инженера на Верстапен

„Бях изненадан от по-малките отбори като Уилямс и Заубер, особено от Уилямс - обясни Вилньов. - Карлос Сайнц на практика промени отбора. Тимът направи крачка напред и постигна резултати, които бяха много по-високи от очакваното, защото колата наистина се беше развила.“

„Същото може да се каже и за Заубер с Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето. Те бяха донякъде изненада. Очаквах го от Сайнц. Затова беше привлечен. Отборът взима правилните състезателни решения по отношение на пилотите. В крайна сметка това е състезание. И точно това правят те. Ако Сайнц беше в Макларън, той щеше да се бори за титлата."

Ландо Норис сложи край на интересна доминация
Ландо Норис сложи край на интересна доминация
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ще има ли Тойота дума при избора на пилоти на Хаас?

Ще има ли Тойота дума при избора на пилоти на Хаас?

  • 28 дек 2025 | 15:13
  • 1915
  • 0
Гран При на Турция близо до завръщане във Формула 1, но при едно условие

Гран При на Турция близо до завръщане във Формула 1, но при едно условие

  • 28 дек 2025 | 13:18
  • 9195
  • 2
Фенската подкрепа изненадала Верстапен в преследването на петата титла

Фенската подкрепа изненадала Верстапен в преследването на петата титла

  • 28 дек 2025 | 12:28
  • 2791
  • 3
Макс Верстапен засенчи шампиона Норис в интересна класация

Макс Верстапен засенчи шампиона Норис в интересна класация

  • 28 дек 2025 | 11:44
  • 4626
  • 3
Ще има ли Ауди правни проблеми с първия си болид за Формула 1?

Ще има ли Ауди правни проблеми с първия си болид за Формула 1?

  • 28 дек 2025 | 11:13
  • 4521
  • 1
Фабио Ди Джанантонио критикува дългия календар на MotoGP

Фабио Ди Джанантонио критикува дългия календар на MotoGP

  • 28 дек 2025 | 10:56
  • 1591
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

  • 29 дек 2025 | 16:15
  • 20237
  • 12
Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

  • 29 дек 2025 | 14:57
  • 47085
  • 1
Алекс Николов е все по-близо до върха на световния волейбол

Алекс Николов е все по-близо до върха на световния волейбол

  • 29 дек 2025 | 16:35
  • 7112
  • 1
Официално: Левски се раздели с ненужен халф

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 28216
  • 13
Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

  • 29 дек 2025 | 11:39
  • 56381
  • 115
Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 21728
  • 17