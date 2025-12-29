Вилньов отличи два отбора, които са го изненадали през сезон 2025

Бившият световен шампион Жак Вилньов определи Заубер и Уилямс като изненадите на сезон 2025 във Формула 1.

Заубер успя да си осигури подиум с Нико Хюлкенберг, въпреки че завърши на предпоследно място в класирането. В същото време базираният в Гроув Уилямс, воден от Джеймс Ваулс, направи огромна крачка напред, като завърши годината на пето място при конструкторите с два подиума – и двата постигнати от Карлос Сайнц.

„Бях изненадан от по-малките отбори като Уилямс и Заубер, особено от Уилямс - обясни Вилньов. - Карлос Сайнц на практика промени отбора. Тимът направи крачка напред и постигна резултати, които бяха много по-високи от очакваното, защото колата наистина се беше развила.“

„Същото може да се каже и за Заубер с Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето. Те бяха донякъде изненада. Очаквах го от Сайнц. Затова беше привлечен. Отборът взима правилните състезателни решения по отношение на пилотите. В крайна сметка това е състезание. И точно това правят те. Ако Сайнц беше в Макларън, той щеше да се бори за титлата."

