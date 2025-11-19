Популярни
  3. Макс Верстапен предупреди: Вече нямам какво да губя

Макс Верстапен предупреди: Вече нямам какво да губя

  • 19 ное 2025 | 16:41
  • 1896
  • 1

Макс Верстапен отправи предупреждение към пилотите на Макларън преди финалните три кръга за сезона във Формула 1, казвайки, че той и Ред Бул „вече нямат какво да губят“ в битката за световната титла.

Лоран Мекис обясни изоставането на Ред Бул в Мексико и Бразилия
Лоран Мекис обясни изоставането на Ред Бул в Мексико и Бразилия

Преди Гран При на Лас Вегас, където преди година Верстапен си гарантира своята четвърта титла, нидерландецът изостава с цели 49 точки от Ландо Норис, който на свой ред има аванс от 24 пункта пред своя съотборник Оскар Пиастри. Този пасив на Верстапен означава, че той ще може да бъде елиминиран и математически от борбата за световната титла още след състезанието в Града на греха, но нидерландецът се закани да даде всичко от себе си в Невада.

„Бразилия беше специално състезание за нас. Не мислех, че подиумът е възможен, но отборът направи страхотен обрат и показа, че ние никога не се отказваме. Сега ние се насочваме към финалните три старта за сезона, в които ние ще дадем всичко то себе си и ще натиснем, защото вече нямаме какво да губим.

„Лас Вегас е бърза писта с ниски нива на притискане, а и температурите са доста ниски, така че ще трябва да се грижим за гумите. Имаме страхотни спомени от тази писта, където през миналата година спечелих титлата, така че се надявам на ново позитивно представяне“, заяви Верстапен.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Снимки: Gettyimages

