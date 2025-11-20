Ръсел се съмнява, че Мерцедес са фаворити в Лас Вегас

Победителят в Гран При на Лас Вегас миналата година Джордж Ръсел прогнозира, че пилотите на Макларън най-вероятно ще имат проблеми на бързото градско трасе този уикенд и то ще е едно от малкото неподходящи за MCL39.

Ръсел отбеляза прогреса на Ред Бул в последните седмици и допълни, че Макс Верстапен и бившите шампиони могат да са заплаха в битката за победата.

„Честно казано, не мисля, че Макларън ще са претендент за победата – обясни Ръсел. – Ако извадя Мерцедес от уравнението, то трябва да видим кой ще е фаворит за победата. Мисля, че това е писта, където Макларън ще имат повече проблеми от обикновеното.

„Като имаме предвид представянето им в Канада, там те не бяха на подиума и представянето им в Баку, където също не бяха на подиума.

„Тази писта има сходни характеристики със споменатите от мен трасета, когато става въпрос за студен асфалт, типа асфалт, гумите С5 и разбира се по-ниското ниво на притискане. В Баку е същото като в Лас Вегас, но винаги може да има изненади и мисля, че ще в третата част на квалификацията ще има много малко разлики между много отбори.

„Ако успееш да направиш магическа обиколка и можеш да стартираш от полпозишън, то тогава целият ти уикенд се променя. Макларън ще са близо до челото, но мисля, че Ред Бул имат по-добър шанс.“

Мерцедес заема второто място при конструкторите преди Лас Вегас с 398 точки, Ред Бул е на третата позиция с 366 точки, а с 4 по-малко има Ферари.

