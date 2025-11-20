Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Карлос Насар ще е “Гостът на Sportal.bg”
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ръсел се съмнява, че Мерцедес са фаворити в Лас Вегас

Ръсел се съмнява, че Мерцедес са фаворити в Лас Вегас

  • 20 ное 2025 | 10:43
  • 582
  • 0

Победителят в Гран При на Лас Вегас миналата година Джордж Ръсел прогнозира, че пилотите на Макларън най-вероятно ще имат проблеми на бързото градско трасе този уикенд и то ще е едно от малкото неподходящи за MCL39.

Ръсел отбеляза прогреса на Ред Бул в последните седмици и допълни, че Макс Верстапен и бившите шампиони могат да са заплаха в битката за победата.

Доктор Марко сравни Хаджар със Сена и Шумахер
Доктор Марко сравни Хаджар със Сена и Шумахер

„Честно казано, не мисля, че Макларън ще са претендент за победата – обясни Ръсел. – Ако извадя Мерцедес от уравнението, то трябва да видим кой ще е фаворит за победата. Мисля, че това е писта, където Макларън ще имат повече проблеми от обикновеното.

„Като имаме предвид представянето им в Канада, там те не бяха на  подиума и представянето им в Баку, където също не бяха на подиума.

Макс Верстапен предупреди: Вече нямам какво да губя
Макс Верстапен предупреди: Вече нямам какво да губя

„Тази писта има сходни характеристики със споменатите от мен трасета, когато става въпрос за студен асфалт, типа асфалт, гумите С5 и разбира се по-ниското ниво на притискане. В Баку е същото като в Лас Вегас, но винаги може да има изненади и мисля, че ще в третата част на квалификацията ще има много малко разлики между много отбори.

„Ако успееш да направиш магическа обиколка и можеш да стартираш от полпозишън, то тогава целият ти уикенд се променя. Макларън ще са близо до челото, но мисля, че Ред Бул имат по-добър шанс.“

В Мерцедес не очакват повторение на миналогодишната си доминация във Вегас
В Мерцедес не очакват повторение на миналогодишната си доминация във Вегас

Мерцедес заема второто място при конструкторите преди Лас Вегас с 398 точки, Ред Бул е на третата позиция с 366 точки, а с 4 по-малко има Ферари.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

  • 20 ное 2025 | 08:01
  • 11866
  • 0
EA Sports няма да публикува отделна игра за Формула 1 през 2026 година

EA Sports няма да публикува отделна игра за Формула 1 през 2026 година

  • 19 ное 2025 | 17:41
  • 1023
  • 0
От Пирели посочиха голямото предизвикателство пред гумите в Лас Вегас

От Пирели посочиха голямото предизвикателство пред гумите в Лас Вегас

  • 19 ное 2025 | 17:30
  • 839
  • 0
Макс Верстапен предупреди: Вече нямам какво да губя

Макс Верстапен предупреди: Вече нямам какво да губя

  • 19 ное 2025 | 16:41
  • 8951
  • 2
Лоран Мекис обясни изоставането на Ред Бул в Мексико и Бразилия

Лоран Мекис обясни изоставането на Ред Бул в Мексико и Бразилия

  • 19 ное 2025 | 16:33
  • 1201
  • 1
Алекс Ринс похвали прогреса на V4 мотора на Ямаха

Алекс Ринс похвали прогреса на V4 мотора на Ямаха

  • 19 ное 2025 | 16:18
  • 552
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

  • 20 ное 2025 | 11:18
  • 6480
  • 9
Карлос Насар ще е “Гостът на Sportal.bg”

Карлос Насар ще е “Гостът на Sportal.bg”

  • 20 ное 2025 | 11:17
  • 1841
  • 0
Последните борещи се отбори за Мондиал 2026 ще разберат своите съперници днес

Последните борещи се отбори за Мондиал 2026 ще разберат своите съперници днес

  • 20 ное 2025 | 10:30
  • 3693
  • 2
Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

  • 20 ное 2025 | 07:05
  • 3255
  • 0
Левски с тежка загуба в Шампионската лига

Левски с тежка загуба в Шампионската лига

  • 19 ное 2025 | 22:00
  • 26619
  • 39
Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

  • 19 ное 2025 | 21:28
  • 10934
  • 1