Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец се е опитал да измъкне Херо от Ботев (Пловдив)

Лудогорец се е опитал да измъкне Херо от Ботев (Пловдив)

  • 19 ное 2025 | 10:45
Димитър Димитров - Херо е бил сред опциите на Лудогорец за нов старши треньор, съобщава „Тема Спорт“. Ситуацията се е развила след раздялата на разградчани с Руи Мота. Тогава Херо вече бе обявен за нов наставник на Ботев (Пловдив).

Херо с кратък коментар за националния отбор
Димитров е имал разговор със спортния директор на “орлите” Георги Караманджуков, като това се е случило край морето около мача на Лудогорец с Черноморец (Бургас) в Несебър за Купата на България. Херо обаче е бил категоричен, че е дал дума на “жълто-черните” и няма намерение да се отмята от нея. От Разград първоначално дори умували да се обадят на Илиян Филипов, но в крайна сметка са се отказали.

Както е известно, бургазлията води Лудогорец през сезон 2017/18, като стана шампион, но после бе сменен от легендата Пауло Аутуори.

