Станев: Две минути ни разделиха с точката

Наставникът на Локомотив Горна Оряховица – Ивайло Станев, коментира драматичната загуба с 0:1 от Дунав Русе в мач от 19-ия кръг на Втора лига. "Драконите“ се наложиха с гол на Ибрахим Кейта в добавеното време.

"Реално две минути ни делиха от точката. Направихме ненужен фал. Поздравявам момчетата за реакцията след кошмарния мач миналата седмица. Ние заслужавахме точката на база тази реакция, която показахме днес“, каза Станев. „Искахме да победим в този мач. Имахме няколко добри ситуации през първото полувреме, които изиграхме неправилно. Това беше мачът и сцената, в който футболистите трябваше да покажат, че също са добри футболисти. Не можем изобщо да корим футболистите. Те дадоха абсолютно всичко, което можаха. Раздадоха се“, допълни сециалистът.