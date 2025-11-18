Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Спрягат турчин за наставник на Лудогорец

Спрягат турчин за наставник на Лудогорец

  • 18 ное 2025 | 19:41
  • 824
  • 1
Спрягат турчин за наставник на Лудогорец

Лудогорец продължава търсенето на нов треньор след раздялата с Руи Мота. В момента временен наставник на „орлите“ е Тодор Живондов, а в Турция посочиха кой е фаворит №1 за поста. Според информация на „Balkan Futbolu“, първи избор за „зеленото“ ръководство е 62-годишният турски специалист Абдулах Авджъ, работил за последно в Трабзонспор до 2024 година.

Авджъ е бивш нападател, като активната му кариера продължава от 1984 до 1999 година. Той никога не е напускал родината си. Това се отнася както за футболист, така и за треньор. Треньорската кариера на Абдулах Авджъ започва в дублиращия тим на Истанбулспор, минава пред Галатасарай II, Турция U17, Истанбул Башакшехир, националния отбор, Бешикташ и Трабзонспор.

Авджъ извежда юношеския национален тим на Турция до европейската титла през 2006 година. С Истанбул ББ е вицешампион, а с Трабзонспор е печелил всеки възможен трофей на местно ниво.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Християна Гутева и Радослав Гидженов заедно на мач от женската Шампионска лига

Християна Гутева и Радослав Гидженов заедно на мач от женската Шампионска лига

  • 18 ное 2025 | 15:14
  • 1197
  • 3
България U15 с обрат и победа срещу Молдова

България U15 с обрат и победа срещу Молдова

  • 18 ное 2025 | 15:04
  • 1787
  • 1
ЦСКА U9 тренира и обядва с първия отбор на "червените" в Панчарево

ЦСКА U9 тренира и обядва с първия отбор на "червените" в Панчарево

  • 18 ное 2025 | 14:53
  • 2276
  • 8
Спартак (Пд) към феновете: Събираме се на клубната база и оттам всички заедно с 11-ката за дербито с Марица

Спартак (Пд) към феновете: Събираме се на клубната база и оттам всички заедно с 11-ката за дербито с Марица

  • 18 ное 2025 | 14:35
  • 697
  • 0
ЦСКА пусна билетите за мача с Ботев (Пловдив)

ЦСКА пусна билетите за мача с Ботев (Пловдив)

  • 18 ное 2025 | 12:24
  • 1195
  • 7
Херо с кратък коментар за националния отбор

Херо с кратък коментар за националния отбор

  • 18 ное 2025 | 12:20
  • 1813
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шотландия (21) 0:0 България (21) - нашите натискат

Шотландия (21) 0:0 България (21) - нашите натискат

  • 18 ное 2025 | 19:48
  • 5194
  • 11
България - Черна гора 32:36 след края на първото полувреме

България - Черна гора 32:36 след края на първото полувреме

  • 18 ное 2025 | 19:52
  • 5603
  • 4
България иска да хване "ръка", за да не е валат

България иска да хване "ръка", за да не е валат

  • 18 ное 2025 | 07:15
  • 24323
  • 156
Джордан Айб: Дойдох с амбиция в Локомотив, в Ливърпул Клоп ни бе като баща

Джордан Айб: Дойдох с амбиция в Локомотив, в Ливърпул Клоп ни бе като баща

  • 18 ное 2025 | 17:56
  • 3595
  • 4
Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

  • 18 ное 2025 | 10:25
  • 31779
  • 46
Последен ден на световните квалификации в Европа

Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 12825
  • 3