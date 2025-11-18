Спрягат турчин за наставник на Лудогорец

Лудогорец продължава търсенето на нов треньор след раздялата с Руи Мота. В момента временен наставник на „орлите“ е Тодор Живондов, а в Турция посочиха кой е фаворит №1 за поста. Според информация на „Balkan Futbolu“, първи избор за „зеленото“ ръководство е 62-годишният турски специалист Абдулах Авджъ, работил за последно в Трабзонспор до 2024 година.

Авджъ е бивш нападател, като активната му кариера продължава от 1984 до 1999 година. Той никога не е напускал родината си. Това се отнася както за футболист, така и за треньор. Треньорската кариера на Абдулах Авджъ започва в дублиращия тим на Истанбулспор, минава пред Галатасарай II, Турция U17, Истанбул Башакшехир, националния отбор, Бешикташ и Трабзонспор.

Авджъ извежда юношеския национален тим на Турция до европейската титла през 2006 година. С Истанбул ББ е вицешампион, а с Трабзонспор е печелил всеки възможен трофей на местно ниво.