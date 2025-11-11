Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Падт с разтежение след загубата от Арда

Падт с разтежение след загубата от Арда

  • 11 ное 2025 | 15:07
  • 286
  • 0
Падт с разтежение след загубата от Арда

Вратарят на Лудогорец Серджио Падт завърши двубоя с Арда контузен. Той получи разтежение, но избра да остане до края. В някои ситуации в края на сблъсъка той не успяваше да изрита топката заради болката и хвърляше пасове с ръка, когато това бе възможно. В следващите дни ще стане ясно каква точно е травмата на Падт. Той лекуваше наскоро контузия. В някои мачове дори не беше в групата. Падт се прибираше до родината си Нидерландия и по лични дела.

Футболистите на Арда получили тройна премия след победата над Лудогорец
Футболистите на Арда получили тройна премия след победата над Лудогорец

Добрата новина за спортно-техническия щаб на Лудогорец е, че сега предстои пауза за националните отбори и Серджио ще има време за възстановяване. Ако нидерландецът не се възстанови, орлите ще заложат на Хендрик Бонман.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Резултати, голмайстори и класиране след 13-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати, голмайстори и класиране след 13-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 11 ное 2025 | 14:41
  • 822
  • 0
Кметът на Пловдив с добри новини за стадион "Тодор Диев"

Кметът на Пловдив с добри новини за стадион "Тодор Диев"

  • 11 ное 2025 | 14:40
  • 620
  • 0
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 11822
  • 20
Марица (Пд) приема Спартак (Пд) на изкуствения терен до ЕГ "Пловдив"

Марица (Пд) приема Спартак (Пд) на изкуствения терен до ЕГ "Пловдив"

  • 11 ное 2025 | 12:33
  • 553
  • 0
ПФК Локомотив (Пд): Наши национали ще играят на 3 континента в следващите дни

ПФК Локомотив (Пд): Наши национали ще играят на 3 континента в следващите дни

  • 11 ное 2025 | 12:25
  • 510
  • 1
Радомир Тодоров: От най-силните са

Радомир Тодоров: От най-силните са

  • 11 ное 2025 | 12:04
  • 716
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 15660
  • 19
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 11822
  • 20
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 14793
  • 43
Националите започнаха подготовка за квалификациите

Националите започнаха подготовка за квалификациите

  • 11 ное 2025 | 07:14
  • 14558
  • 33
Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

  • 11 ное 2025 | 09:39
  • 21030
  • 12
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 07:05
  • 6443
  • 0