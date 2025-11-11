Падт с разтежение след загубата от Арда

Вратарят на Лудогорец Серджио Падт завърши двубоя с Арда контузен. Той получи разтежение, но избра да остане до края. В някои ситуации в края на сблъсъка той не успяваше да изрита топката заради болката и хвърляше пасове с ръка, когато това бе възможно. В следващите дни ще стане ясно каква точно е травмата на Падт. Той лекуваше наскоро контузия. В някои мачове дори не беше в групата. Падт се прибираше до родината си Нидерландия и по лични дела.

Добрата новина за спортно-техническия щаб на Лудогорец е, че сега предстои пауза за националните отбори и Серджио ще има време за възстановяване. Ако нидерландецът не се възстанови, орлите ще заложат на Хендрик Бонман.