Черно море без трима важни футболисти срещу ЦСКА

Утре Черно море ще се изправи срещу ЦСКА в опит да завърши успешно годината в efbet Лига пред феновете си на "Тича". Стана ясно, че някои основни играчи няма да вземат участие в срещата. Това са вратарят Пламен Илиев, левият бранител Цветомир Панов и нападателят Селсо Сидни.

Димитър Тонев се очаква да започне подготовка през пролетта. Добрата новина е завръщането на Николай Златев, който изтърпя наказание. Това означава, че Илиан Илиев със сигурност ще направи някои промени за разлика от мача срещу Берое (2:1).

Има вероятност по фланговете да действат Николай Златев и Жоао Педро, а Георги Лазаров да бъде отново на върха на атаката, дейно подпомагани в средата на терена от Чандъров, Бейхан и Панайотов. В защита се очаква да се заложи на формацията от последния мач срещу заралии.