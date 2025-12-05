Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Черно море без трима важни футболисти срещу ЦСКА

Черно море без трима важни футболисти срещу ЦСКА

  • 5 дек 2025 | 17:41
  • 655
  • 0
Черно море без трима важни футболисти срещу ЦСКА

Утре Черно море ще се изправи срещу ЦСКА в опит да завърши успешно годината в efbet Лига пред феновете си на "Тича". Стана ясно, че някои основни играчи няма да вземат участие в срещата. Това са вратарят Пламен Илиев, левият бранител Цветомир Панов и нападателят Селсо Сидни.

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Черно море - ЦСКА
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Черно море - ЦСКА

Димитър Тонев се очаква да започне подготовка през пролетта. Добрата новина е завръщането на Николай Златев, който изтърпя наказание. Това означава, че Илиан Илиев със сигурност ще направи някои промени за разлика от мача срещу Берое (2:1).

Обявиха съдията за дербито на "Тича"
Обявиха съдията за дербито на "Тича"

Има вероятност по фланговете да действат Николай Златев и Жоао Педро, а Георги Лазаров да бъде отново на върха на атаката, дейно подпомагани в средата на терена от Чандъров, Бейхан и Панайотов. В защита се очаква да се заложи на формацията от последния мач срещу заралии. 

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Черно море - ЦСКА

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Черно море - ЦСКА

  • 5 дек 2025 | 13:43
  • 4797
  • 9
Четири контроли иска Локомотив II (Пловдив)

Четири контроли иска Локомотив II (Пловдив)

  • 5 дек 2025 | 13:42
  • 337
  • 0
Левски и ЦСКА олекнаха с по 3300 лева

Левски и ЦСКА олекнаха с по 3300 лева

  • 5 дек 2025 | 13:28
  • 892
  • 0
Левски (Карлово) е хитът на Югоизток

Левски (Карлово) е хитът на Югоизток

  • 5 дек 2025 | 13:26
  • 939
  • 1
Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

  • 5 дек 2025 | 13:09
  • 12644
  • 26
Ангел Мишев от Славия U16 спечели приза за най-красив гол на месец октомври

Ангел Мишев от Славия U16 спечели приза за най-красив гол на месец октомври

  • 5 дек 2025 | 13:00
  • 369
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

  • 5 дек 2025 | 16:00
  • 22467
  • 72
Локо (ГО) 0:0 Дунав, спасявания на Китанов

Локо (ГО) 0:0 Дунав, спасявания на Китанов

  • 5 дек 2025 | 18:08
  • 4578
  • 4
Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

  • 5 дек 2025 | 15:08
  • 12896
  • 10
Време е за жребия за Мондиал 2026

Време е за жребия за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 07:26
  • 30265
  • 38
Фратрия завърши годината с труден успех над Хебър в мач с пет гола

Фратрия завърши годината с труден успех над Хебър в мач с пет гола

  • 5 дек 2025 | 16:52
  • 8586
  • 9
Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

  • 5 дек 2025 | 13:09
  • 12644
  • 26