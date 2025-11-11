Георги Дерменджиев: Работи ми се, но не всичко е на всяка цена

Бившият треньор на Лудогорец Георги Дерменджиев говори пред “Дарик” за кризата при "орлите", първенството на България и националния отбор.

"Позицията на Лудогорец е непривична наистина. Има го това разколебаване в отбора. Но аз лично мисля, че има доста мачове още до края и Лудогорец ще намери верния път", каза Дерменджиев.

"Лудогорец ще си решат какъв човек им трябва в момента и имат треньор, който изпълнява тази длъжност. Така че ще трябва да видим какво решение са взели, но аз мисля, че ще намерят човек, който да върне отбора на позицията, на която трябва да бъдат", сподели той.

"Всяко начало е различно. Лично аз не съм вярвал, че може така да се получи. Но в крайна сметка има такива моменти. Важното е друго, че Лудогорец е силен клуб, който няма да разреши да се случи нещо негативно."

"Може да се наваксва, точките не са хич малко, но в крайна сметка може да се промени това моментно състояние и да направят много голяма поредица от победи", сподели бившият наставник на "орлите" относно изоставането на разградчани от Левски в класирането.

"Познавам ги много добре. И знам, че е точно това, което съм го казал и продължавам да твърдя и да го мисля", сподели той относно това, че ако Лудогорец не стане шампион ще удвои силите и ще се върне на върха.

"Аз лично мисля, че първенството не е по-силно, но се получи по-добра конкурентна среда. Виждаме, че и ЦСКА 1948 добре се движат. Черно море възвърнаха определени позиции. Видяхме и този мач ЦСКА - Левски. Левски също точково са много добри. И игрово са много добри."

"Такива мачове като Левски и ЦСКА, които ние ги наричаме дербита. Аз винаги съм казвал, че няма фаворит в едно такова дерби. В един такъв мач не е само престиж, а са важни и точките и когато ги губиш тези точки, не можеш да останеш на тази позиция, на която си", каза той за дербито от изминалия кръг.

"Да, за момента абсолютно мисля, че е справедливо, че Левски са на тази позиция. Добре се работи в Левски, добре играят и в мачовете. И треньорът знае как да ги накара да побеждават. И естествено, че много са важни тези точки и той умее да ги печели. Левски в момента пак трябва да повторя, че играят много,много рационално, но има един такъв друг момент дали психологически отборът може да издържи на това напрежение. Това е много сериозен проблем, защото аз пак казвам, в един такъв мач, в който влизат да играят всъщност ЦСКА, който е на всяка цена, трябва да са бие, не се получава. И това мисля, че е проблемът. Иначе, за мен, Левски много добре се движат в първенството и всичко е възможно", сподели Дерменджиев.

"Точно това е, че тази позиция, на която са и точково, както са напред, когато влизат в мачовете, играят с много голямо напрежение, защото всеки мач при тях е на всяка цена. И това е проблем", добави той за Левски.

"Хареса ми това, че стадионът е пълен. Хареса ми, че имаше заряд и в двата отбора. И двата отбора искаха да бият. Левски също искаше да бие. И имаха определени ситуации. Не стана, кой знае какви футболни достойнства, но в крайна сметка един удар и така се печели един такъв мач. В крайна сметка това е - трите точки отиват за ЦСКА", сподели още Дерменджиев за дербито.

"Мисля, че трябва да има примерно четири, пет или шест отбора, които да бъдат толкова конкурентни, че да може да подобрят първенството. Оттам да се получи така, че да имаме играчи за националния отбор."

"Аз мисля, че титлата ще бъде решена между Лудогорец и Левски."

"Не е имало никакъв контакт. Всичко е спекулация", каза той на въпрос дали Лудогорец го е търсил за треньор след раздялата с Руи Мота.

"Ситуацията в националния отбор е такава, че ние трудно може да печелим мачове. Това в крайна сметка е реалността. Това е реалността. Ние трябва да я знаем. И винаги съм казал, че трябва да подкрепяме тези момчета.

Каквото ще да става и каквито ще да бъдат резултатите. Не трябва да ги хокаме. Това са възможностите в момента. Ние ги виждаме. Трябва да правим така, че ако може да помагаме, да помагаме с поведение, да помагаме с разбиране и да отиваме към подобрение полека-лека, но няма да бъде толкова лесно. Ще трябва доста дълго време, за да имаме добър национален отбор", сподели бившият национален селекционер.

"Да, аз не съм се отказвал. Така че наистина ми се работи, но в крайна сметка, не е на всека цена", сподели той на въпрос дали все още иска да работи като треньор.