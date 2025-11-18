Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Toдор Живондов на пейката и срещу Септември?

Toдор Живондов на пейката и срещу Септември?

  • 18 ное 2025 | 08:59
  • 155
  • 0
Toдор Живондов на пейката и срещу Септември?

Тодор Живондов ще изведе днес Лудогорец за първа тренировка за седмицата. Разградчани бяха получили по-дълга почивка по време на паузата за националните отбори. Не е изключено той да е на пейката и за гостуването на Септември (София) в предстоящия кръг. Мачът в "Надежда" е в неделя. Живондов бе обявен за временен треньор. Той води орлите и в един мач в Лига Европа – гостуването на Ференцварош, така че има картотека и в УЕФА. На 27 ноември (четвъртък) "орлите" приемат Селта в ЛЕ.

От утре стартира свободната продажба на билети за Лудогорец - Селта
От утре стартира свободната продажба на билети за Лудогорец - Селта

Въпреки че почти сигурно новият старши треньор ще е чужденец, директорът на Лудогорец Георги Караманджуков е провел разговор и с български именит специалист.

В следващите дни ще стане ясно дали Бърнард Текпетей ще може да вземе участие в мача със Септември. Той бе опериран след счупена скула.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Резултати, голмайстори и класиране след 12-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 12-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 17 ное 2025 | 20:30
  • 1994
  • 0
Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

  • 17 ное 2025 | 19:49
  • 9833
  • 38
Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

  • 17 ное 2025 | 19:45
  • 26455
  • 167
Разширен състав на България (U15) за приятелския турнир на УЕФА в Молдова

Разширен състав на България (U15) за приятелския турнир на УЕФА в Молдова

  • 17 ное 2025 | 17:53
  • 4280
  • 5
Българският талант Стивън Жерард Гаоте с първи гол за Рен U19 през сезона

Българският талант Стивън Жерард Гаоте с първи гол за Рен U19 през сезона

  • 17 ное 2025 | 17:46
  • 3678
  • 10
Халф на Грузия: България има компактен отбор, мачът ще е различен

Халф на Грузия: България има компактен отбор, мачът ще е различен

  • 17 ное 2025 | 17:17
  • 9643
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

България иска да хване "ръка", за да не е валат

България иска да хване "ръка", за да не е валат

  • 18 ное 2025 | 07:15
  • 4621
  • 30
Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

  • 17 ное 2025 | 19:45
  • 26455
  • 167
България излиза за нова победа

България излиза за нова победа

  • 18 ное 2025 | 06:45
  • 3297
  • 2
Последен ден на световните квалификации в Европа

Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 3807
  • 0
Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

  • 17 ное 2025 | 23:37
  • 22746
  • 20
Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

  • 17 ное 2025 | 19:49
  • 9833
  • 38