Toдор Живондов на пейката и срещу Септември?

Тодор Живондов ще изведе днес Лудогорец за първа тренировка за седмицата. Разградчани бяха получили по-дълга почивка по време на паузата за националните отбори. Не е изключено той да е на пейката и за гостуването на Септември (София) в предстоящия кръг. Мачът в "Надежда" е в неделя. Живондов бе обявен за временен треньор. Той води орлите и в един мач в Лига Европа – гостуването на Ференцварош, така че има картотека и в УЕФА. На 27 ноември (четвъртък) "орлите" приемат Селта в ЛЕ.

От утре стартира свободната продажба на билети за Лудогорец - Селта

Въпреки че почти сигурно новият старши треньор ще е чужденец, директорът на Лудогорец Георги Караманджуков е провел разговор и с български именит специалист.

В следващите дни ще стане ясно дали Бърнард Текпетей ще може да вземе участие в мача със Септември. Той бе опериран след счупена скула.