  Лудогорец
  2. Лудогорец
  От утре стартира свободната продажба на билети за Лудогорец - Селта

От утре стартира свободната продажба на билети за Лудогорец - Селта

  • 13 ное 2025 | 16:17
От утре стартира свободната продажба на билети за Лудогорец - Селта

Лудогорец съобщи, че билетите за мача срещу Селта от основната фаза на Лига Европа ще бъдат в свободна продажба от утре (14 ноември). Двубоят ще се играе на 27 ноември от 19:45 ч. на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.

Билети могат да бъдат закупени на клубната база "Гнездо на орли" от 10:00 ч. до 18:00 ч., както и онлайн.

ВАЖНО: Онлайн билетите трябва да бъдат разпечатани на хартия.

Цени на билетите за мача срещу Селта:

Сектор В, блокове 2, 3, 4 и 5 – 50 лв.
Сектор В, блокове 1 и 6 – 20 лв.
Сектор "Моци" – 15 лв.

