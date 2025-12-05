Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Мобилният магазин на ЦСКА гостува във Варна утре

Мобилният магазин на ЦСКА гостува във Варна утре

  • 5 дек 2025 | 17:52
  • 232
  • 0
Мобилният магазин на ЦСКА гостува във Варна утре
Слушай на живо
Слушай на живо: Черно море - ЦСКА

Мобилният магазин на ЦСКА ще бъде във Варна в утрешния ден, в който "армейците" гостуват на Черно море в двубой от 18-ия кръг на efbet Лига. Бусът ще бъде разположен в центъра на града - между двата подлеза срещу Катедрален храм "Св. Успение Богородично".

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Черно море - ЦСКА
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Черно море - ЦСКА

Ето какво написаха от клуба:

"ЦСКА е близо до всеки свой фен. Доказаваме го и този уикенд, в който ни предстои поредната важна битка на терена – срещу Черно море. В деня на мача (6 декември) мобилният ни магазин ще е на разположение на всички „червени“ сърца във Варна – а, както знаем, те са много! Бусът ще бъде разположен на отлична локация – между двата подлеза срещу Катедрален храм “Св. Успение Богородично” в центъра на града, за улеснение на феновете на ЦСКА. Работно време – между 10:00 и 17:00 ч.

Обявиха съдията за дербито на "Тича"
Обявиха съдията за дербито на "Тича"

За „армейското“ семейство няма далечни разстояния. Утре в морската столица ще се докоснем до всички вас, които носите емблемата в сърцето си, но все още не сте имали възможност да посетите новия ни дом на „Солунска“ 12 в София.

Идваме, за да може всеки да избере своята принадлежност – дрехи, шалове, лимитирани артикули, … всичко, което ни прави едно цяло. Защото ЦСКА е навсякъде, където има „армеец“.

Билети по 15 лева за феновете на ЦСКА на "Тича"
Билети по 15 лева за феновете на ЦСКА на "Тича"

Вие сте причината да растем, да се развиваме и да сме повече от клуб.

Искаме да знаете: вашият глас, вашата подкрепа и вашата вяра са важни за нас.

Вие сте ЦСКА. Ние идваме при вас".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Черно море - ЦСКА

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Черно море - ЦСКА

  • 5 дек 2025 | 13:43
  • 4803
  • 9
Четири контроли иска Локомотив II (Пловдив)

Четири контроли иска Локомотив II (Пловдив)

  • 5 дек 2025 | 13:42
  • 338
  • 0
Левски и ЦСКА олекнаха с по 3300 лева

Левски и ЦСКА олекнаха с по 3300 лева

  • 5 дек 2025 | 13:28
  • 893
  • 0
Левски (Карлово) е хитът на Югоизток

Левски (Карлово) е хитът на Югоизток

  • 5 дек 2025 | 13:26
  • 942
  • 1
Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

  • 5 дек 2025 | 13:09
  • 12668
  • 26
Ангел Мишев от Славия U16 спечели приза за най-красив гол на месец октомври

Ангел Мишев от Славия U16 спечели приза за най-красив гол на месец октомври

  • 5 дек 2025 | 13:00
  • 369
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

  • 5 дек 2025 | 16:00
  • 22497
  • 72
Локо (ГО) 0:0 Дунав, спасявания на Китанов

Локо (ГО) 0:0 Дунав, спасявания на Китанов

  • 5 дек 2025 | 18:08
  • 4596
  • 4
Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

  • 5 дек 2025 | 15:08
  • 12925
  • 10
Време е за жребия за Мондиал 2026

Време е за жребия за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 07:26
  • 30296
  • 38
Фратрия завърши годината с труден успех над Хебър в мач с пет гола

Фратрия завърши годината с труден успех над Хебър в мач с пет гола

  • 5 дек 2025 | 16:52
  • 8611
  • 9
Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

  • 5 дек 2025 | 13:09
  • 12668
  • 26