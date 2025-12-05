Мобилният магазин на ЦСКА гостува във Варна утре

Мобилният магазин на ЦСКА ще бъде във Варна в утрешния ден, в който "армейците" гостуват на Черно море в двубой от 18-ия кръг на efbet Лига. Бусът ще бъде разположен в центъра на града - между двата подлеза срещу Катедрален храм "Св. Успение Богородично".

Ето какво написаха от клуба:

"ЦСКА е близо до всеки свой фен. Доказаваме го и този уикенд, в който ни предстои поредната важна битка на терена – срещу Черно море. В деня на мача (6 декември) мобилният ни магазин ще е на разположение на всички „червени“ сърца във Варна – а, както знаем, те са много! Бусът ще бъде разположен на отлична локация – между двата подлеза срещу Катедрален храм “Св. Успение Богородично” в центъра на града, за улеснение на феновете на ЦСКА. Работно време – между 10:00 и 17:00 ч.

За „армейското“ семейство няма далечни разстояния. Утре в морската столица ще се докоснем до всички вас, които носите емблемата в сърцето си, но все още не сте имали възможност да посетите новия ни дом на „Солунска“ 12 в София.

Идваме, за да може всеки да избере своята принадлежност – дрехи, шалове, лимитирани артикули, … всичко, което ни прави едно цяло. Защото ЦСКА е навсякъде, където има „армеец“.

Вие сте причината да растем, да се развиваме и да сме повече от клуб.

Искаме да знаете: вашият глас, вашата подкрепа и вашата вяра са важни за нас.

Вие сте ЦСКА. Ние идваме при вас".