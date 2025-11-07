Емилиано Мартинес вече не е втори капитан на Астън Вила

Аржентинският национален вратар Емилиано Мартинес бе понижен в отбора си Астън Вила и вече не е втори капитан. Това е решение на мениджъра на тима Унай Емери и се разбра в мача срещу Макаби Тел Авив в Лига Европа, спечелен от тима от Бирмингам с 2:0. В отсъствието на титулярния капитан Джон Макгин лентата не бе на ръката на Мартинес, а на защитника Езри Конса.

"Титулярният ни капитан е Джон Макгин. Ние решихме как да се организираме и кой да е капитан. Обичайно Еми Мартинес бе вторият ни капитан. Сега говорих с него и взехме друго решение. Предпочитам да е така. Конса е следващият капитан, Тайрън Мингс и Оли Уоткинс също. Такава ще бъде йерархията", коментира баският специалист.

Emi Martinez axed as Aston Villa vice-captain as Emery reveals shock reason

https://t.co/4bR954oVFR — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 7, 2025

Световният шампион с Аржентина Емилиано Мартинес бе пред трансфер в Манчестър Юнайтед през лятото, но в последния момент "червените дяволи" предпочетоха да привлекат Сене Ламенс.

"Дибу е свързан с Астън Вила до 2029. Той е за клуба това, което е Диего Марадона за Наполи. Той е донесъл невероятно много за отбора, както Кун Агуаро за Манчестър Сити или Лео Меси за Барса. Това са легенди, трудно е да се постигне това, което той е направил за Астън Вила", коментира брат му Алехандро пред радио Dsports.