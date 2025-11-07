Астън Вила се разбра с Морган Роджърс за нов договор

Астън Вила и представителите на Морган Роджърс са се разбрали за нов договор на играча, твърди “Атлетик”. 23-годишният футболист има контракт до юни 2030 г., а новото споразумение ще го удължи до лятото на 2031 г. По-голямата разлика в договора ще е значителното увеличение на заплата на Роджърс.

Очаква се Морган да стане един от най-добре платените играчи в клуба. Той пристигна “Вила Парк” през зимата на 2024 г. и бързо се превърна в основен футболист. Представянето му накара Томас Тухел да го вика редовно в националния отбор на Англия.

Договорката с Роджърс е поредният ход на Астън Вила за бъдещето на клуба. Бирмингамци подновиха договора на Джон Макгин тази седмица. Преди това те подписаха нови контракти с Мати Кеш, Люка Дин и Бубакар Камара.