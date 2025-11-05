Капитанът на Астън Вила поднови договора си с клуба

Популярни
»
Гледай на живо

Очаквайте от 19:30: Живондов и Недялков с прогнози за гостуването на Ференцварош в Лига Европа
  • 5 ное 2025 | 18:33
  • 326
  • 0
Капитанът на Астън Вила Джон Макгин подписа нов договор с клуба. Новият контракт на 31-годишния шотландския национал с отбора от Бирмингам е до лятото на 2028 година. 

Макгин, който премина в Астън Вила от Хибърниън през 2018 година, е считан за един от основните футболисти в състава, воден от мениджъра Унай Емери. Той е капитан на тима от 2022 г., когато пое тази роля от Тайрън Мингс. Халфът дебютира с екипа на Шотландия през 2016 година, след което изигра 80 мача и отбеляза 20 попадения. 

Макгин е поредният основен играч на бирмингамци, който обвързва бъдещето си с клуба. Миналата седмица това направи защитникът Мати Кеш, а през лятото подписи под нови договори сложиха Люка Дин и Бубакар Камара.

