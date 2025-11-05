Капитанът на Астън Вила поднови договора си с клуба

Капитанът на Астън Вила Джон Макгин подписа нов договор с клуба. Новият контракт на 31-годишния шотландския национал с отбора от Бирмингам е до лятото на 2028 година.

Макгин, който премина в Астън Вила от Хибърниън през 2018 година, е считан за един от основните футболисти в състава, воден от мениджъра Унай Емери. Той е капитан на тима от 2022 г., когато пое тази роля от Тайрън Мингс. Халфът дебютира с екипа на Шотландия през 2016 година, след което изигра 80 мача и отбеляза 20 попадения.

Our captain. Here to stay. ✍️ pic.twitter.com/LKQ37DSc1k — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 5, 2025

Макгин е поредният основен играч на бирмингамци, който обвързва бъдещето си с клуба. Миналата седмица това направи защитникът Мати Кеш, а през лятото подписи под нови договори сложиха Люка Дин и Бубакар Камара.