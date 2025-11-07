Популярни
  Шестима арестувани до стадиона на Астън Вила

Шестима арестувани до стадиона на Астън Вила

  • 7 ное 2025 | 09:45
  • 359
  • 0

Шестима души бяха арестувани близо до стадион "Вила Парк" в Бирмингам  по време на няколко произраелски и пропалестински протеста. Въпросните протести се проведоха преди мача от четвъртия кръг на Лига Европа между Астън Вила и Макаби (Тел Авив), който завърши с победа с 2:0 за домакините.

Полицията на Уест Мидландс съобщи, че четирима души са арестувани за нарушения на обществения ред (три, от които са били на расистка основа), един за отказ да свали маска и друг за неспазване на разпореждания на органите на реда.

Общо приблизително 700 полицаи са осигурявали охраната на двубоя. Както посочва "Дейли Телеграф", това е седем пъти повече от броя на полицаите, присъстващи по време на други мачове на Астън Вила от европейските клубни турнири, отбелязва БТА.

Голям брой пропалестински демонстранти се събраха в близост до "Вила Парк", като доста тях са скандирали обидни лозунги.

Астън Вила удари Макаби в мач с огромно политическо напрежение
