Астън Вила разби Борнемут за най-изразителната си победа в Премиър лийг през този сезон

Астън Вила победи категорично - с 4:0, Борнемут на "Вила Парк" и се изкачи до седмото място във временното класиране на Премиър лийг. За първи път през този сезон пък "черешките" допуснаха две поредни поражения в първенството, след като преди седмица отстъпиха на Манчестър Сити. Това е най-изразителният успех на тима на Унай Емери във Висшата лига през този сезон.

Емилиано Беундия се завърна в състава на бирмингмаци, след като пропусна мача с Ливърпул. Той замени Еван Гесон, който седна на пейката, където бе и Юри Тилеманс. Андони Ираола направи четири промени. Капитанът Адам Смит започна за първи път от 30 август. Милосавлевич, Клуйверт и Еванилсон също бяха титуляри.

Астън Вила започна по-добре и Петрович два пъти се намеси добре след изстрели на Кеш и Камара. В 28-ата минута Буендия изпълни перфектно пряк свободен удар, с което даде преднина на домакините. Пет минути преди почивката Роджърс проби отляво, след което върна към Онана, който стреля по земя от границата на наказателното поле и пласира много точно топката до гредата за 2:0.

Брентфорд започна активно втората част. В 55-ата минута Мартинес се намеси много добре след прехвърлящ удар на Скот. Малко след това удар с глава на Еванилсон срещна гредата. В 65-ата минута Борнемут получи дузпа, след като нов удар с глава на Еванилсон срещната ръката на Роджърс. Семеньо обаче не изпълни добре и Мартинес спаси изстрела му от бялата точка.

В 77-ата минута Рос Баркли реши всичко в полза на домакините, засичайки с глава на близката греда центриране на Дин от корнер. Шест минути след това Донийл Мален оформи крайния резултат. Този път Дин изпълни късо ъгловия удар към Санчо, който намери Тилеманс на границата на наказателното поле. Неговият изстрел рикошира в Мален и обърка Петрович - 4:0.

В края Мален пропусна още една чудесна възможност.

След този резултат двата отбора се изравниха по точки - 18.

