Официално: Астън Вила обвърза още един от водещите си играчи

Английският национал Морган Роджърс вече официално е с нов договор в Астън Вила, с което клубът потвърждава плановете си за него. Атакуващият полузащитник вече е обвързан с тима до 2031 година, което е само с 12 месеца повече от досегашното споразумение. Разликата е, че Роджърс получава солидно увеличение на заплатата.

23-годишният футболист пристигна в Бирмингам през февруари 2024 година от Мидълзбро и бързо се наложи в отбора на Унай Емери. През настоящия сезон той е взел участие във всички мачове на Вила в Премиър лийг.

🗣️ "It's home."@morgz_10 talked us through his new deal at the Villa ⤵️ — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 10, 2025

Договорката с Роджърс е поредният ход на Астън Вила за бъдещето на клуба. Наскоро клубът поднови още договорите на капитана Джон Макгин, Мати Кеш, Люка Дин и Бубакар Камара.