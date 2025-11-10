Популярни
  Астън Вила
  2. Астън Вила
  3. Официално: Астън Вила обвърза още един от водещите си играчи

Официално: Астън Вила обвърза още един от водещите си играчи

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 227
  • 0

Английският национал Морган Роджърс вече официално е с нов договор в Астън Вила, с което клубът потвърждава плановете си за него. Атакуващият полузащитник вече е обвързан с тима до 2031 година, което е само с 12 месеца повече от досегашното споразумение. Разликата е, че Роджърс получава солидно увеличение на заплатата.

23-годишният футболист пристигна в Бирмингам през февруари 2024 година от Мидълзбро и бързо се наложи в отбора на Унай Емери. През настоящия сезон той е взел участие във всички мачове на Вила в Премиър лийг.

Договорката с Роджърс е поредният ход на Астън Вила за бъдещето на клуба. Наскоро клубът поднови още договорите на капитана Джон Макгин, Мати Кеш, Люка Дин и Бубакар Камара.

