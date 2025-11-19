Рабио поднови тренировки, има и други добри новини в Милан

Адриен Рабио поднови пълноценни тренировки с отбора на Милан след шестседмично отсъствие. Французинът не е играл за „росонерите“ от нулевото равенство с Ювентус на 5 октомври, след като получи разтежение на мускула на прасеца по време на лагер с националния отбор на Франция няколко дни по-късно. Според информациите той е провеждал допълнителни тренировки, за да ускори възстановяването си, и усилията му изглежда са дали резултат, тъй като днес се завърна към заниманията наравно със съотборниците си след 44-дневна пауза.

Друга добра новина за треньорския щаб бе участието на Майк Менян, Самуеле Ричи и Матео Габия в цялата тренировка. Тримата се присъединиха към отбора ден по-рано от предвиденото след ангажиментите си с националните отбори на Франция и Италия.

Страхиня Павлович, Рафаел Леао, Лука Модрич и Кристофър Нкунку ще се включат в тренировъчния процес на базата „Миланело“ утре, както е по план.

Треньорът Макс Алегри ще трябва да изчака до четвъртък, за да може да работи със Закари Атекаме, Алексис Салемакерс, Кони Де Винтер и Давиде Бартезаги.

В същото време обаче нападателят Сантиаго Хименес все още не тренира с останалата част от тима. Проблемите му с глезена отново са се обострили и е възможно той дори да не попадне в групата за мача на Милан през този уикенд.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages