Игли Таре: Ще излъжа, ако кажа, че целта на Милан не е Скудетото

Спортният директор на Милан Игли Таре не скри, че целта пред Милан е спечелването на Скудетото, макар това да изглежда сложна задача при силната конкуренция на Интер и Наполи. Албанецът, който е част от италианския футбол вече повече от две десетилетия, пристигна на “Сан Сиро” през лятото със солидна репутация на един от най-перспективните шефове в италианския футбол след успешния си период като шеф в Лацио. Бившият нападател бе част от решението на ръководството на Милан да назначи Масимилиано Алегри, от когото се очаква да върне успехите в клуба.

"Ще излъжа, ако кажа, че нямаме за цел да спечелим Скудетото. Ако искате да достигнете това ниво, се нуждаете от различни елементи. Това е един нов и радикален проект, взехме 19 нови играчи и се разделихме с 23-ма. Променихме много неща, но имаме възможност да работим през седмицата, което е невъзможно, ако играеш в европейските турнири. В Лацио бяхме създали един особен дух, бяхме семейство, особено под ръководството на Симоне Индзаги. Бих искал да донеса този дух в Милан и се радвам, че вече има чувство на емпатия, което виждам в хората, които работят за клуба. На прав път сме и искам да спечелим трофеи за този славен клуб,” обясни Таре.

Спортният директор коментира и своя подход на трансферния пазар. Шефът на “росонерите” сподели, че е едновременно фен на новите технологии и работата с много статистика и изкуствен интелект, но в същото време харесва и стария подход и се опитва да комбинира най-доброто от двете.

“Голям фен съм на статистиката и изкуствения интелект, тъй като те ви помагат да имате по-широка визия за играчите, но в същото време не можеш да си купиш онзи усет за качествата на един футболист. В дългосрочен план се нуждаеш и от двете, включително и дълбокото разбиране за човешките ценности. Вижте как Милан реши да привлече “дребничък старец” като Лука Модрич, който всъщност изглежда най-младия от всички на терена. Да го видиш да празнува в съблекалнята като 10-годишен е най-хубавото нещо на света.”

В същото време Игли Таре призна, че тази интуиция може да го подведе понякога.

“Исках да доведа Равел Морисън в Лацио. Заинтригувах се, когато гледах сър Алекс Фъргюсън да говори за него в едно интервю. Затова го доведоха в Лацио, за да видим дали можем да му върнем блясъка, но бе невъзможно. Никога не съм виждал такъв чист талант като него,” завърши спортният директор на Милан.

Снимки: Gettyimages