  3. Рабио е готов да поднови тренировки с Милан преди дербито с Интер

Рабио е готов да поднови тренировки с Милан преди дербито с Интер

  • 13 ное 2025 | 17:40
  • 141
  • 0

Халфът Адриен Рабио, който получи контузия на прасеца по време на последния лагер на националния тим на Франция в средата на октомври и пропусна мачовете в края на миналия и началото на този месец до момента, ще поднови тренировки с Милан от следващата седмица, обявиха от италианския клуб.

Досега бившият футболист на Ювентус, Пари Сен Жермен и Марсилия се подготвяше по индивидуална програма от дълго време, но вече е готов да се включи в колективните занимания на тима на Масимилиано Алегри. Надеждите в Милан са френският национал да бъде готов за градското дерби с Интер, което по програма е на 23 ноември. 

