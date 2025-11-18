Популярни
Модрич е бил пред трансфер в Интер

  • 18 ное 2025 | 04:24
  • 106
  • 0
Модрич е бил пред трансфер в Интер

На 40 години Лука Модрич продължава да разпръсква магия по терените. Привлечен от Милан през лятото, след 13 сезона в Реал Мадрид, хърватският национал е една от звездите в Серия А, първенство, в което можеше да играе... още преди седем години.

Според "La Gazzetta dello Sport", халфът е можел да хване полет за Милано през лятото на 2018 г., но за да подсили... Интер. Според италианското издание, след като "белите" спечелиха четвъртата си Шампионска лига, Модрич е обмислял промяна на обстановката, а "нерадзурите" са се активизирали дни след като Ювентус обяви Кристиано Роналдо като ново попълнение.

През този трансферен прозорец Интер е трябвало да се справи с ограниченията на финансовия феърплей и е имал нужда да генерира 45 милиона евро от капиталови печалби. В този смисъл, след като продава някои важни играчи, клубът е търсил да подсили халфовата линия, като хърватинът е бил начело на списъка, а Артуро Видал също е бил силно желан, но той в крайна сметка избира Барселона и се присъединява към миланския клуб две години по-късно.

Август, съобщава вестникът, е бил месец на преговори между Интер и Реал Мадрид. Благодарение на добрите отношения с агента на играча, италианците са получили предварително съгласие от Модрич, но Флорентино Перес бързо е сложил край на миланските надежди. На 2 август президентът на "белите" е заявил пред "Marca", че който иска халфа, ще трябва да плати откупната клауза... от 750 милиона евро.

На "Сан Сиро" новината е паднала като метеорит, слагайки край на ентусиазма на феновете на "нерадзурите". Накратко, казва същият източник, преговорите са започнали, а след това се е образувал вихър от противоречия. По-късно, на 14 август, Реал Мадрид е подал жалба срещу Интер за предполагаемо нарушение на член 18, параграф 3 от правилника на ФИФА за трансферите: "белите" са твърдели, че италианците са се свързали с Модрич без предварително уведомление.

Два дни по-късно в Мадрид пристига официален отговор от Милано: писмо от две страници, изпратено до Цюрих от адвокатите на италианците, което отхвърля всички обвинения, обяснявайки, че не е имало пряк контакт и че самият играч, чрез своя агент, е изразил интерес да се присъедини към Интер.

Близо до края на трансферния прозорец, Перес отново атакува: „Интер се опита да привлече Модрич, без да плати нито едно евро. Нещо невиждано.“ Хавиер Санети отговори на лидера на испанците: „Не съм чел думите му, но ще видим на подходящите места.“

На 3 септември ФИФА сложи край на въпроса, не беше проведено разследване и обвиненията бяха счетени за неоснователни. Халфът, тогава на 33 години, поднови договора си с Реал Мадрид на следващата година.

Снимки: Gettyimages

