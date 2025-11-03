Антони след двата си гола снощи: Много съм щастлив в Бетис

Любимецът на феновете на Бетис Антони заяви, че е "у дома си" в испанския клуб и играе със сърце, след като допринесе вкара два гола за ценната победа с 3:0 срещу Майорка в Ла Лига през уикенда.

Бившият футболист на Манчестър Юнайтед добави една асистенция и призна, че съжалява, че е пропуснал да направи хеттрик. Бразилецът изрази задоволството си от резултата, който задържа Бетис в битката за място в квалификациите за Шампионската лига.

"Много съм доволен от резултата, той е много важен“, каза Антони пред испанския вестник "Естадио Депортиво" след двубоя с Майорка.

"Знаехме колко важен е мачът, защото загубата на три точки у дома срещу Атлетико беше трудна. Сега победата у дома е много ценна за нашето самочувствие. Много съм доволен от двата гола и асистенцията. Жалко е, че не вкарах трети, но това е част от играта", добави 25-годишният футболист.

Това е втори престой за Антони в испанския клуб, като за първи път той се присъедини към Бетис временно през януари. Сега договорът му е до 2030 година.

"Много съм щастлив, всички са наясно с желанието, което имах в сърцето си. Много съм щастлив тук. У дома съм, играя за всички фенове и за всички вас", заяви още бразилецът.

