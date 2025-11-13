Байерн се прицели в испански национал от Леверкузен

В Байерн (Мюнхен) са набелязали левия халф-бек на Байер (Леверкузен) Алехандро Грималдо за потенциален заместник на Рафаел Герейро, чието оставане в германския шампион е под въпрос, пише „Билд“.
Ръководството на мюнхенци сериозно обмисля дали да се пробва за Грималдо, като все още не е установен контакт нито с испанския национал, нито с неговия клуб. Договорът на 30-годишния играч изтича през лятото на 2027-а, като в Байер планират да го удължат. Ако това не се случи, клубът е готов да се раздели с него като свободен агент след края на контракт. Освен това самият футболист предпочита да заиграе в Ла Лига, като в този случай цената му би надхвърлила 10 млн. евро. Ако Байерн реши да отправи оферта за него, „аспирините“ драстично ще повишат исканите пари.
През този сезон Грималдо има 15 мача във всички турнири, в които се е отчел със 7 гола и 4 асистенции.
