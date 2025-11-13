Байерн се прицели в испански национал от Леверкузен

В Байерн (Мюнхен) са набелязали левия халф-бек на Байер (Леверкузен) Алехандро Грималдо за потенциален заместник на Рафаел Герейро, чието оставане в германския шампион е под въпрос, пише „Билд“.

Ръководството на мюнхенци сериозно обмисля дали да се пробва за Грималдо, като все още не е установен контакт нито с испанския национал, нито с неговия клуб. Договорът на 30-годишния играч изтича през лятото на 2027-а, като в Байер планират да го удължат. Ако това не се случи, клубът е готов да се раздели с него като свободен агент след края на контракт. Освен това самият футболист предпочита да заиграе в Ла Лига, като в този случай цената му би надхвърлила 10 млн. евро. Ако Байерн реши да отправи оферта за него, „аспирините“ драстично ще повишат исканите пари.

Bayern are indeed giving serious internal consideration to Alejandro Grimaldo. But so far there's neither contact with the player's camp nor Bayer Leverkusen. Grimaldo is being considered as a possible replacement for Raphaël Guerreiro, whose future is uncertain.



Leverkusen are… pic.twitter.com/I8WjKhEh2v — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 13, 2025

През този сезон Грималдо има 15 мача във всички турнири, в които се е отчел със 7 гола и 4 асистенции.

Снимки: Gettyimages