Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Байерн се прицели в испански национал от Леверкузен

Байерн се прицели в испански национал от Леверкузен

  • 13 ное 2025 | 20:35
  • 647
  • 0

В Байерн (Мюнхен) са набелязали левия халф-бек на Байер (Леверкузен) Алехандро Грималдо за потенциален заместник на Рафаел Герейро, чието оставане в германския шампион е под въпрос, пише „Билд“.

Ръководството на мюнхенци сериозно обмисля дали да се пробва за Грималдо, като все още не е установен контакт нито с испанския национал, нито с неговия клуб. Договорът на 30-годишния играч изтича през лятото на 2027-а, като в Байер планират да го удължат. Ако това не се случи, клубът е готов да се раздели с него като свободен агент след края на контракт. Освен това самият футболист предпочита да заиграе в Ла Лига, като в този случай цената му би надхвърлила 10 млн. евро. Ако Байерн реши да отправи оферта за него, „аспирините“ драстично ще повишат исканите пари.

През този сезон Грималдо има 15 мача във всички турнири, в които се е отчел със 7 гола и 4 асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

УЕФА засилва ангажимента си за защита на съдържанието чрез нови партньорства

УЕФА засилва ангажимента си за защита на съдържанието чрез нови партньорства

  • 13 ное 2025 | 14:47
  • 987
  • 0
10 години от трагедията: смелият охранител, който не допусна атентатор на "Стад дьо Франс"

10 години от трагедията: смелият охранител, който не допусна атентатор на "Стад дьо Франс"

  • 13 ное 2025 | 14:46
  • 13466
  • 3
Официално: Манчини започна ново арабско приключение

Официално: Манчини започна ново арабско приключение

  • 13 ное 2025 | 14:27
  • 1389
  • 2
Правилото на УЕФА, което спря "Анфийлд" за Евро 2028

Правилото на УЕФА, което спря "Анфийлд" за Евро 2028

  • 13 ное 2025 | 14:09
  • 5765
  • 0
Германия ще е без капитана си Кимих в мача срещу Люксембург утре

Германия ще е без капитана си Кимих в мача срещу Люксембург утре

  • 13 ное 2025 | 13:07
  • 724
  • 1
Капело сподели коя е най-важната част от състава на Милан

Капело сподели коя е най-важната част от състава на Милан

  • 13 ное 2025 | 13:02
  • 979
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

  • 13 ное 2025 | 16:57
  • 36518
  • 14
Франция - Украйна, победа ще класира "петлите" за Мондиал 2026

Франция - Украйна, победа ще класира "петлите" за Мондиал 2026

  • 13 ное 2025 | 20:58
  • 888
  • 0
Съставите на Англия и Сърбия

Съставите на Англия и Сърбия

  • 13 ное 2025 | 21:18
  • 120
  • 0
Ясни са точните дати, на които Левски ще играе с Лас Палмас в Шампионската лига

Ясни са точните дати, на които Левски ще играе с Лас Палмас в Шампионската лига

  • 13 ное 2025 | 18:53
  • 8535
  • 2
Левски и Витоша (Бистрица) дават старт на 1/8-финалите за Купата

Левски и Витоша (Бистрица) дават старт на 1/8-финалите за Купата

  • 13 ное 2025 | 16:48
  • 13333
  • 8
Апоел и Фенербахче започнаха двубоя в Мюнхен

Апоел и Фенербахче започнаха двубоя в Мюнхен

  • 13 ное 2025 | 21:00
  • 5759
  • 0