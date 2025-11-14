Байерн (Мюнхен) и Борусия (Дортмунд) с интерес към белгийски вундеркинд

Германските грандове Байерн (Мюнхен) и Борусия (Дортмунд) имат сериозен интерес към 17-годишния талант на на Андерлехт Нейтън Де Кат, съобщава журналистът Флориан Плетенберг.

Белгийският юношески национал, който играе като вътрешен полузащитник, бързо се издигна от академията и стана основен играч в мъжкия отбор, привличайки вниманието на най-големите клубове със своята тактическа интелигентност и доминиращи изяви.

Bayern are exploring a deal to sign Anderlecht midfielder Nathan De Cat (17). Several top clubs are pushing to sign the player. Dortmund are also in the race. De Cat is one of the preferred summer targets for Eberl and Freund. BVB are aware of Bayern’s interest. De Cat could… pic.twitter.com/Odhz9S66E6 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 13, 2025

Въпреки че договорът му с брюкселския клуб е до 2027 г., двата гиганта от Бундеслигата вече се състезават за привличането му, изпращайки скаути на множество мачове, след като 17-годишният талант стана постоянен титуляр в Андерлехт. Редица други топ отбор също следят развитието на младия футболист.

17-годишният халф дебютира за Андерлехт през миналия сезон и след това изигра 14 двубоя с екипа на белгийския клуб, записвайки гол и асистенция. Високият 192 сантиметра полузащитник е национал на Белгия до 18 години. Баварците и "жълто-черните" вероятно ще направят първи опити за привличане на младия талант през следващото лято.

От страна на Байерн, спортните директори Макс Еберл и Кристоф Фройнд ръководят проекта. Те високо ценят тактическата зрялост на Де Кат, способността му да диктува темпото на игра от дълбочина и впечатляващата му физика. Смятат, че тази комбинация може да го направи подходящ да бъде дългосрочен наследник на Леон Горетцка и един от основните стълбове в халфовата линия на Венсан Компани. Интересът на баварците е сериозен, като играчът вече е начело на дългосрочния им списък за трансфери.

Borussia Dortmund are among the clubs interested in 17-year-old midfielder Nathan De Cat. Sebastian Kehl is a big fan of the player.



🗞 @Plettigoal #BVB pic.twitter.com/yTAF7QpVBs — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) November 13, 2025

Дортмунд, известен с това, че идентифицира млади таланти още преди да достигнат върха, смята ситуацията за също толкова спешна. Те са наясно с интереса на Байерн и смятат белгиеца за идеално пасващ на традициите на клуба, който се гради на развитието на халфове с голям потенциал, способни да се изявят в бърза, базирана на преходи система. Техните скаути следят кариерата на Де Кат от 16-годишна възраст, от дебюта му в Лига Европа, и клубът е готов агресивно да се бори за подписа му.

Официална оферта все още не е направена от нито един клуб, тъй като позицията на Андерлехт засега е твърда. Въпреки това, Байерн и Дортмунд са преминали отвъд предварителното наблюдение и са започнали сериозна оценка, убедени, че преследват един от следващите топ халфове на Европа. Де Кат взе участие с родината си Белгия на Световното първенство до 17 години в Катар, където днес младите "червени дяволи" загубиха с 1:2 от връстниците си от Португалия на 1/16-финалите.