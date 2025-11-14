Байерн (Мюнхен) и Борусия (Дортмунд) с интерес към белгийски вундеркинд

Германските грандове Байерн (Мюнхен) и Борусия (Дортмунд) имат сериозен интерес към 17-годишния талант на на Андерлехт Нейтън Де Кат, съобщава журналистът Флориан Плетенберг.
Белгийският юношески национал, който играе като вътрешен полузащитник, бързо се издигна от академията и стана основен играч в мъжкия отбор, привличайки вниманието на най-големите клубове със своята тактическа интелигентност и доминиращи изяви.
Въпреки че договорът му с брюкселския клуб е до 2027 г., двата гиганта от Бундеслигата вече се състезават за привличането му, изпращайки скаути на множество мачове, след като 17-годишният талант стана постоянен титуляр в Андерлехт. Редица други топ отбор също следят развитието на младия футболист.
17-годишният халф дебютира за Андерлехт през миналия сезон и след това изигра 14 двубоя с екипа на белгийския клуб, записвайки гол и асистенция. Високият 192 сантиметра полузащитник е национал на Белгия до 18 години. Баварците и "жълто-черните" вероятно ще направят първи опити за привличане на младия талант през следващото лято.
От страна на Байерн, спортните директори Макс Еберл и Кристоф Фройнд ръководят проекта. Те високо ценят тактическата зрялост на Де Кат, способността му да диктува темпото на игра от дълбочина и впечатляващата му физика. Смятат, че тази комбинация може да го направи подходящ да бъде дългосрочен наследник на Леон Горетцка и един от основните стълбове в халфовата линия на Венсан Компани. Интересът на баварците е сериозен, като играчът вече е начело на дългосрочния им списък за трансфери.
Дортмунд, известен с това, че идентифицира млади таланти още преди да достигнат върха, смята ситуацията за също толкова спешна. Те са наясно с интереса на Байерн и смятат белгиеца за идеално пасващ на традициите на клуба, който се гради на развитието на халфове с голям потенциал, способни да се изявят в бърза, базирана на преходи система. Техните скаути следят кариерата на Де Кат от 16-годишна възраст, от дебюта му в Лига Европа, и клубът е готов агресивно да се бори за подписа му.
Официална оферта все още не е направена от нито един клуб, тъй като позицията на Андерлехт засега е твърда. Въпреки това, Байерн и Дортмунд са преминали отвъд предварителното наблюдение и са започнали сериозна оценка, убедени, че преследват един от следващите топ халфове на Европа. Де Кат взе участие с родината си Белгия на Световното първенство до 17 години в Катар, където днес младите "червени дяволи" загубиха с 1:2 от връстниците си от Португалия на 1/16-финалите.